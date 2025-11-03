- Una mujer ajena al mundo de los carros pondrá a competir a Tesla con la gigante china BYD en Colombia

El desprestigio de Elon Musk por su alianza con Trump será el primer obstáculo a vencer por Karen Scarpetta escogida para abrir el mercado colombiano

Antes de fin de año Tesla ya estará en el mercado de los carros eléctricos colombianos. Y la llamada a romper el hielo y poder rodar los vehículos eléctricos de Elon Musk será Karen Scarpetta. La presentación de la marca será en el Salón del Automóvil, que se llevará a cabo en Corferias del 14 al 23 de noviembre.

Karen Scarpetta, nueva country manager de Tesla.

La colombiana que viene de anotarse un éxito a la cabeza de WeWork primero en el país y luego en América Latina tendrá un duro competidor que ya está posicionado en Colombia y con una buena oferta de precios: la china BYD que se ha convertido una opción para las entidades de gobierno llamados a renovar su flota de carros oficiales con vehículos eléctricos, un lobby que ha hecho con juicio el embajador de china en Colombia

Puede leer también La orden de Petro con la compra de camionetas híbridas puso a celebrar a las empresas chinas

Scarpetta llega como Country Manager en Colombia en un momento en desprestigio a nivel mundial de Elon Musk por su alianza con Trump en el despegue del gobierno con su sonoro megáfono a través de su cuenta X que generó rechazo en muchas partes del mundo con campañas para no comprar la marca Tesla especialmente en Europa. Con consignas como Derribemos a Tesla o Takedown Telsa como puede verse en este video La apuesta de Musk a Colombia estaba en la agenda desde el año pasado, como se anunció en su momento.

Karen Scarpetta, la elegida por Elon Musk en Colombia

Esa será su tarea para alguien que además no ha estado en el negocio de la venta de automóviles. La colombiana tiene 36 años, es graduada de la Universidad Griffith de Australia, donde obtuvo el título de licenciatura en Administración de Empresas. En su trayectoria, ha sido gerente de ventas minoristas de la marca Ralph Lauren y también Country Product Manager de EF Education entre 2014 y 2017.

Sin embargo, el cargo más destacado de su carrera fue en WeWork, donde trabajó durante casi cinco años. En esta compañía fue gerente general para Colombia durante cuatro años y posteriormente dirigió las operaciones en Sudamérica y México hasta diciembre de 2024. Actualmente hace parte de la junta directiva de la Corporación Duna dedicada a la construcción de paz y reparación emocional en comunidades afectadas por la violencia.

La tarea con Tesla es desafiante en un momento en que la alianza de Elon Musk con Trump le significó una gran pérdida económica sino de prestigio al punto en que sus locales en muchas partes del mundo fueron atacados por ciudadanos que además impulsaron campañas para no comprar carros Tesla.

La cuesta arriba que tendrá Tesla de la mano de Scarpetta para destronar a BYD

Las marcas chinas han ganado mucho terreno en el mercado de los carros eléctricos en Colombia. La china BYD liderada en Colombia por Motorysa, y Marco Pastrana, gerente de la empresa, ya se coló en el top 10 de las marcas más vendidas en 2025. Según cifras oficiales, la compañía china ha puesto a rodar 6.899 unidades en lo que va del año (hasta septiembre), y seguramente en el Salón del Automóvil logrará aumentar esas cifras.

Estos resultados reflejan un crecimiento del 243,3% en comparación con 2024. Por eso, Tesla no la tendrá fácil: deberá aterrizar con modelos competitivos y precios atractivos para conquistar al público colombiano. Aun así, su aparición en el Salón marcará un hito para la movilidad eléctrica en el país, y la apuesta con Karen Scarpetta al mando promete dar de qué hablar.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.