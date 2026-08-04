- Portazo de De la Espriella al canal público RTVC que controla Petro para que no trasmita la posesión presidencial

El manejo por parte de Holman Morris no le resulta confiable y el acto en Cali saldrá a través RCN el canal de los Ardila al que se podrán conectar todos los medios

El manejo que le ha dado el gerente Holman Morris al canal de la televisión pública RTVC poniéndolo al servicio del gobierno como un espacio de propaganda política más que de información de interés público llevó a que el equipo de comunicaciones del Tigre no se fiara para que fuera éste el encargado de la trasmisión de mando el próximo 7 de Agosto en Cali.

Para evitar cualquier contratiempo que podría llegar incluso, según el equipo del presidente electo, a un saboteo, será Estudios RCN el encargado de producir la posesión con un profesionalismo probado y el canal de la familia Ardila de transmitirla como lo hicieron saber en una comunicado oficial. De acuerdo con el nuevo gobierno, el objetivo es garantizar una transmisión abierta para televisión, radio y plataformas digitales.

No se sabe si la producción del espacio de interés público será financiada con los fondos previstos por el gobierno saliente y se le pagan los servicios a Estudios RCN dentro del presupuesto previsto por la cancillería en cabeza de Rosa Villavicencio .

Puede haberse tratado de una donación de la Organización Ardila Lülle, algo que ya han hecho empresarios para apoyar iniciativas del Tigre, como ocurrió con los barranquilleros que aportaron para la adecuación de la sede presidencial en el Batallón Paraíso en la ciudad.

RCN Televisión tiene una cobertura cercana al 97 % de la población colombiana mediante su señal abierta. Con este esquema se busca asegurar la difusión de la ceremonia a nivel nacional.

Al mismo tiempo, las diferencias entre De la Espriella y el gerente de RTVC, Hollman Morris, se remontan a varios años antes de la campaña presidencial. Durante la contienda electoral, el entonces equipo del candidato cuestionó que el sistema público no le otorgara espacios al aire en igualdad de condiciones con otros aspirantes y denunció un presunto tratamiento parcial de la programación informativa.

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Por su parte, Morris ha rechazado esos señalamientos y ha sostenido que las críticas del hoy presidente electo constituyen una presión permanente contra el sistema público de medios. La confrontación también llegó a los estrados judiciales. En 2019 y 2021, De la Espriella promovió acciones judiciales relacionadas con el periodista, mientras que Morris respondió denunciando una supuesta persecución jurídica y defendiendo la libertad de expresión.

Las diferencias continuaron durante la administración de Morris en Rtvc El hoy mandatario mantuvo sus cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema público, mientras que el gerente afirmó en varias oportunidades que el abogado promovía un discurso de confrontación contra sectores de izquierda.

La posesión también tendrá otros cambios frente a ceremonias anteriores. El presidente saliente, Gustavo Petro, no asistirá al acto. En contraste, ya fue confirmada la presencia del presidente argentino Javier Milei y del rey Felipe VI de España, mientras que Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueron invitados al evento. Una vez llegue el nuevo gobierno, es asumible un cambio en los contenidos de la Rtvc.

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