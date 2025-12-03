- Cómo las marcas asiáticas destronaron en ventas a las populares Ford, Honda y demás marcas

Ni la llegada de Tesla pudo mermar las arrasadoras ventas y separaciones que dejó una nueva edición del Salón del Automóvil. El enorme evento que se tomó a la ciudad dejó muy buenas cifras para el sector automotriz, y las marcas asiáticas fueron las más beneficiadas. Según Andi y Fenalco, las ventas totales del mes ascendieron a 23.791 vehículos, donde están incluidos modelos de BYD, Mazda, Kia y Toyota, marcas que han tenido un gran año.

Por su parte, BYD se robó el show, pues se hicieron 2.629 pedidos de la marca china. Esto no es azar: es el resultado del trabajo que viene realizando Motorysa, empresa fundada por la familia Vegalara Rojas en 1967. Su relación con la marca arrancó en 2020, cuando firmaron un acuerdo comercial y abrieron vitrinas y centros de servicio a finales de ese año. Una de las figuras más importantes detrás de este éxito es Marco Pastrana de la Cruz, quien asumió el cargo de gerente general de Motorysa en 2022. Allí ha combinado su rol directivo con su labor como profesor de cátedra en la Universidad del Rosario, puesto que ejerce desde 2017.

Marco Pastrana. gerente de Motorysa.

Tras ellos aparece Mazda, la famosa marca japonesa que ha logrado convertirse en una de las más importantes del sector en los últimos años. En 2025 ocupa la posición número cuatro en el consolidado de ventas y, en el Salón del Automóvil, se separaron 1.190 unidades de sus modelos. Detrás de este buen camino está Ángela López, quien llegó a Mazda Colombia en mayo de 2014 como directora de mercadeo. Su experiencia, conocimiento y capacidad la llevaron a convertirse en presidenta de la compañía en abril de 2022. Hoy, su gestión da frutos y ha puesto a volar a los modelos japoneses.

Ángela López, presidenta de Mazda.

Kia y Toyota, las otras marcas asiáticas que se robaron la atención en el Salón del Automóvil

Otra que no deja de crecer en Colombia es Kia, desde que inició su proceso de renovación en el país. Hoy sus vitrinas lucen modernas y todo su portafolio se ha actualizado para seguir la línea global de la marca coreana. Jorge Neira ha sido quien ha liderado este nuevo posicionamiento. Llegó a Kia Colombia en 2023 como gerente general y su experiencia ha sido clave para este gran salto.

Jorge Neira.

Jorge fue gerente de Autocom durante siete años, empresa que representa a JAC en Colombia. Además, pasó por Hyundai Colombia Automotriz como director comercial. Todo esto ha sido determinante para que hoy Kia sea la marca que más vende en Colombia en 2025, y para que, en el Salón del Automóvil, se hicieran 1.115 pedidos de sus vehículos.

Finalmente, aparece Toyota, la clásica marca japonesa. Su primera llegada a Colombia fue en 1959, de la mano del distribuidor Domingo D’Ambrossio. Actualmente, la empresa se ha consolidado como una de las más vendidas del país: en 2024 fueron número uno, sin alarde ni estridencias. En 2025, y con el propósito de mantener ese camino, Automotores Toyota Colombia presentó a Hisorhi Yonenaga como presidente.

Se trata de un hombre que ha estado más de tres décadas en Toyota Motor Corporation y que aterrizó para seguir liderando el sector. Durante el Salón del Automóvil, se registraron 907 pedidos, e incluso se sabe que ya no tenían vehículos disponibles para entrega inmediata. Cuatro marcas asiáticas que dan la pelea en el sector y que siguen ganando terreno entre los colombianos.

