Con un billón de pesos la familia chilena Solari le compró 8 centros a la paisa Argos y Conconcreto

La adquisición de los centros comerciales Gran Plaza los pone en otros municipios, en una operación liderada por Pablo Pulido, el CEO del también chileno Mallplaza

Un remezón acaba de sacudir el negocio de los centros comerciales en Colombia. El gigante chileno Mallplaza, controlado principalmente por la familia Solari, busca quedarse con los ocho centros comerciales Gran Plaza, que hoy pertenecen al fondo inmobiliario Pactia. La operación, valorada en cerca de $1,1 billones, se perfila como una de las más importantes del sector durante los últimos años.

La negociación se concretó mediante un acuerdo vinculante firmado entre ambas compañías y, de recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes, permitirá que Mallplaza fortalezca de manera importante su presencia en el mercado colombiano.

Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza

Detrás de esta operación aparece Pablo Pulido, quien asumió este año la gerencia general de Mallplaza, tras reemplazar a Fernando Peña. Antes de llegar al cargo fue director de negocios de Mallplaza para Colombia y Chile. Es administrador de empresas de la Universidad EAFIT, con especialización en finanzas, y acumula más de una década dentro de la compañía chilena, donde ha ocupado diferentes posiciones estratégicas. Antes de vincularse a Mallplaza trabajó en Grupo Casino y Almacenes Éxito.

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Del otro lado de la negociación, estuvo Andrés Bejarano, presidente de Pactia desde 2022. El ingeniero de sistemas, con más de tres décadas de experiencia, lideró la operación por parte del fondo inmobiliario conformado por Grupo Argos, Protección y Conconcreto. De concretarse la venta, Pactia prácticamente saldrá del negocio de los centros comerciales para concentrarse en otros segmentos de su portafolio inmobiliario.

Andrés Bejarano, presidente de Pactia

La adquisición le permitirá a Mallplaza incorporar cerca de 180.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (ABL), con lo que su operación en Colombia superará los 460.000 metros cuadrados. Además, ampliará su presencia a ciudades donde aún no tenía operación, como Yopal, Pitalito, Soledad e Ipiales, y fortalecerá su posición en Bogotá con tres nuevos activos.

El atractivo no está, sin embargo, únicamente en los metros cuadrados. Los ocho centros comerciales reciben alrededor de 57 millones de visitantes al año y registraron ingresos operacionales cercanos a $111.000 millones durante los últimos doce meses, convirtiéndose en un activo altamente atractivo para la compañía chilena.

No es la primera gran apuesta de Mallplaza por Colombia. La empresa, cuyos principales accionistas son las familias Solari y Del Río Goudie, llegó al país en 2012 con la apertura de su primer centro comercial en Cartagena, una inversión cercana a US$75 millones.

Posteriormente, en 2020, adquirió el centro comercial Calima por alrededor de $485.000 millones, consolidando su crecimiento en el mercado nacional. Con esta nueva compra, alcanzará 45 activos inmobiliarios en la región, consolidándose como uno de los operadores de centros comerciales más importantes de América Latina.

Un negocio que aún espera luz verde

Pese a que el acuerdo ya fue firmado, la transacción todavía deberá cumplir las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Además, el valor final podrá ajustarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

Si recibe el visto bueno de las autoridades, Mallplaza dará uno de los mayores golpes del sector en Colombia y reforzará su posición como uno de los principales jugadores del negocio de los centros comerciales en el país.

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