- La velocidad con la que Tesla empieza a imponerse en el mercado de carros electricos en Colombia

Karen Scarpetta, la gerente que maneja la marca de Elon Musk, logró son su plan de precios, colocarse en el número 1 de ventas en marzo

Desde su llegada oficial en noviembre de 2025, hace menos de seis meses, Tesla, la marca de vehículos eléctricos de Elon Musk, ha logrado meterse en el radar de los consumidores de una manera que pocas compañías consiguen en tan poco tiempo. Su llegada no solo despertó curiosidad, sino que marcó un punto de inflexión en el segmento de los autos eléctricos del país.

Model 3

En ese momento, la compañía aterrizó con dos modelos: Model Y y Model 3. Sin embargo, durante sus primeros meses, la operación se centró en la reserva de vehículos más que en la entrega inmediata. Hoy, el panorama es distinto. El negocio, liderado en Colombia por Karen Scarpetta, empieza a reflejar resultados concretos: Tesla ya logró posicionarse entre las marcas más vendidas del país en tiempo récord.

Model Y

Según cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y la Federación Nacional de Comerciantes, durante marzo de 2026 la marca puso a rodar 2.458 unidades, ubicándose como la tercera más vendida del mes. En el consolidado del primer trimestre de 2026, suma 2.767 unidades, lo que la ubica como la onceava marca más vendida en Colombia.

El dato más llamativo está en sus modelos. El Model Y se convirtió en el vehículo más vendido del país en marzo, con 1.791 unidades, superando referentes como la Renault Duster y el Kia Picanto. Por su parte, el Model 3 logró ubicarse en el séptimo lugar del ranking mensual con 665 unidades entregadas.

Detrás de estos resultados hay una estrategia clara. Tesla ha optado por acercar sus vehículos al público en espacios abiertos y centros comerciales, permitiendo que los usuarios conozcan de primera mano la experiencia de la marca. A esto se suma el impulso en redes sociales, donde creadores de contenido han amplificado su presencia mostrando desde el proceso de compra hasta la entrega de los vehículos.

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Eso sí, parte de las cifras responde a la entrega acumulada de reservas realizadas en meses anteriores, lo que infló los números de marzo. Sin embargo, también evidencia la alta demanda que generó la llegada de la marca al país.

La mujer que lidera el crecimiento de Tesla en Colombia

Detrás de este crecimiento está Karen Scarpetta, una ejecutiva con experiencia en expansión de negocios. Antes de llegar a Tesla, fue una de las figuras clave de WeWork en la región, liderando su crecimiento en Colombia y Latinoamérica.

Karen Scarpetta

Scarpetta generó dudas iniciales por no venir del sector automotor, pero los resultados respaldan la apuesta de Elon Musk. Hoy, Tesla no solo gana terreno en ventas, sino también en posicionamiento de marca.

El reto ahora será mantener ese ritmo. Con presencia aún limitada a Bogotá y Medellín, y a la espera de fortalecer la infraestructura de carga, la marca enfrenta el desafío de consolidarse en un mercado que apenas empieza a electrificarse. Por ahora, Tesla ya logró lo más difícil: entrar y hacerse notar.

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