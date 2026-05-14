- La gigante Tesla de Elon Musk quedó en la mira de la SIC por líos con entregas y garantías en Colombia

La entidad halló posibles fallas en la información sobre las garantías, los repuestos y los tiempos de entrega de los carros eléctricos que llegan desde China

La llegada de Tesla a Colombia fue vista como una revolución para el mercado de los carros eléctricos. Modelos tecnológicos, precios competitivos y la promesa de transformar la movilidad sostenible pusieron a la marca de Elon Musk en boca de todos. Sin embargo, lo que arrancó como un sueño para muchos compradores, hoy se convirtió en un dolor de cabeza que ya encendió las alarmas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Esta entidad, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, emitió una orden administrativa preventiva para evitar posibles afectaciones a los clientes de la compañía. La dependencia, liderada por la abogada Neyireth Briceño Ramírez, adelantó averiguaciones preliminares sobre las operaciones comerciales de Tesla desde su llegada al país en noviembre de 2025.

Las indagaciones surgieron tras múltiples peticiones, quejas y reclamos presentados por compradores que aseguran haber enfrentado problemas con la marca. Según se conoció, la SIC revisó documentación relacionada con la actividad comercial de la compañía y analizó cerca de 23.700 pedidos de vehículos realizados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Tesla, actualmente encabezada en Colombia por Karen Scarpetta, quedó en el centro de la polémica luego de que la entidad encontrara posibles inconsistencias en la información entregada a los consumidores.

Las fallas detectadas por la SIC que pusieron contra las cuerdas a Tesla

Dentro de los hallazgos preliminares, la SIC identificó problemas relacionados con la claridad de la información sobre garantías, tiempos reales de entrega y disponibilidad de infraestructura de carga para los vehículos eléctricos de la compañía.

Uno de los puntos que más preocupa tiene que ver con las condiciones de garantía y la disponibilidad de repuestos, aspectos que, según la entidad, no estarían siendo comunicados de manera suficientemente clara a los compradores. También se cuestionó la información relacionada con la red de carga disponible en Colombia, una de las promesas clave con las que Tesla logró enganchar a cientos de clientes durante sus primeros meses de operación en el país.

Ante esta situación, la SIC ordenó a la compañía adoptar medidas correctivas para mejorar la información que reciben los consumidores antes de adquirir un vehículo. Entre las exigencias está aclarar las condiciones reales de garantía, los tiempos estimados de entrega y evitar generar expectativas sobre infraestructura de carga que aún no existe plenamente en Colombia.

El caso también pone el foco sobre el modelo de negocio digital de Tesla, que ha basado gran parte de sus ventas en el comercio electrónico. Hasta ahora, la compañía no cuenta con concesionarios tradicionales en el país, otro de los puntos que había prometido desarrollar con el avance de su operación en Colombia.

La situación resulta llamativa porque la marca venía mostrando un crecimiento acelerado en el mercado nacional. Incluso, el Tesla Model Y logró convertirse en uno de los vehículos eléctricos más vendidos del país durante abril.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento también aparecieron los problemas logísticos. Los vehículos que comercializa Tesla en Colombia llegan desde China y entran al país por el puerto de Buenaventura. Según se ha conocido, algunos embarques podrían tardar entre cinco y seis meses en arribar al territorio nacional, tiempos que contrastan con las expectativas iniciales que recibieron muchos compradores.

Ahora, la compañía deberá responder ante la SIC y ajustar parte de sus procesos comerciales si quiere evitar que la situación siga escalando. Mientras tanto, el caso deja en evidencia que el boom de los carros eléctricos en Colombia también empieza a enfrentar sus primeros grandes tropiezos.

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