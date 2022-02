La falta de respeto del dueño del América con Juan Carlos Osorio

.Publicidad.

Juan Carlos Osorio es un técnico de calidad. En nuestro medio no existe nadie con sus pergaminos. Fue el primer técnico en derrotar, con una selección de México, a Alemania. Ocurrió en Rusia 2018. Un hecho que aún los mexicanos celebran. Osorio después de su abrupta salida de la selección azteca se va a dirigir a la selección paraguaya y luego al América. En Paraguay salió mal porque, en su obsesión por dirigir la selección Colombia, se vino a dirigir al país dejando todo botado en Asunción. Con el América las cosas nunca despegaron y a Tulio Gómez, máximo accionista de los Diablos Rojos, no le gustó la actitud del técnico risaraldense de salir a ofrecerse a trabajar gratis para la selección, algo que no tiene presentación.

Por eso Tulio Gómez se ha cansado del técnico y acaba de decir en el programa Zona libre de humo “El profe Osorio le dijo a las barras y a un periodista que si no era campeón, se iba. Tenemos que pensar en técnico para el otro semestre”.

Se calienta, y de qué manera, la confrontación.