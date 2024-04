El dineral que estaría ganando La Segura por estar en La Casa de los Famosos; ganaría más que los actores

.Publicidad.

Para esta edición de La Casa de los Famosos, fueron varias las figuras que llevó el Canal RCN. Los televidentes han podido ver actores, creadores de contenido, humoristas y mucho más. Dentro de este grupo de participantes, hay una mujer que ha logrado destacar. Estamos hablando de Natalia "La Segura", como es conocida en redes, ha sido una de las famosas preferidas por el público. Si bien es cierto que la mujer cuenta con un gran número de seguidores en redes, su personalidad le ha ayudado bastante. Junto a Karen Sevillano, han desatado risas y hasta polémicas dentro del reality.

Este sería el dinero que estaría recibiendo La Segura por estar en La Casa de los Famosos

Claro que la participación de La Segura en el reality no habría sido nada barata, o eso es lo que dicen en redes. Es que últimamente, se ha hablado bastante sobre el contrato de algunos participantes. Aunque no se sabe con certeza si sea cierto, se habría conocido el dinero que recibe la influencer. El dato fue dado por el creador de contenido conocido como Chacalito TV. Recordemos que no es la primera vez que esta cuenta, habría dado a conocer el salario de los participantes de La Casa de los Famosos. Hace algunos días, este mismo creador de contenido dio a conocer cuánto estaría ganando Melfi en el reality.

Ahora bien, este mismo personaje, aseguró que La Segura estaría recibiendo 52 millones semanales. Teniendo esto presente, la mujer podría estar ganando un dinero superior al del premio final. Además de esto, la influencer sería una de las participantes que más plata recibe por semana. Una cifra bastante alta, aunque para muchos podría ser justificable por el papel que ha tenido en el reality. Lo más curioso del caso es que, según datos de Chacalito TV, Martha Isabel Bolaños ganaría menos que la influencer. Algo que sorprende a muchos, pues la actriz era considerada como una de las mejores pagas.

Lo cierto es que, la inversión que ha hecho el Canal RCN, es bastante. No solo con los participantes, también con su producción y presentadoras. Sin duda alguna, un arduo trabajo para que todo salga de la mejor manera posible.

