- La despedida de Petro ahogada por los escándalos de corrupción

La vendetta en el corazón del poder presidencial, protagonizada por los excesos le dieron un dardazo al Presidente en el ocaso de su cuatrenio

En uno de sus momentos de exasperación, la noche del 15 julio de 2026, mientras presidía un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro utilizó la palabra “vendetta” para referirse a los conflictos internos en la Casa de Nariño protagonizados especialmente por mujeres cercanas a él. Se quejó de que el 80 por ciento de su tiempo se fuera tratando de resolver los conflictos entre ellas.

Con el uso del término de origen siciliano, derivado de las ‘vindictas’ entre mafias, y la atribución de género a las peleas, el mandatario parecía anticiparse a los nuevos escándalos con los que su gobierno afrontaría los últimos días en la Casa de Nariño.

Estaban por ver la luz pública mensajes de chat que demostrarían que las hermanas Juliana y Verónica Guerrero usaban su acceso privilegiado a los círculos de poder en busca de lucro personal. Un artículo de la revista Semana que reveló esos contenidos movió a la Fiscalía a abrir indagaciones sobre el presunto rol criminal de las jóvenes, que cobrarían a contratistas un millón de pesos por cita y una comisión del 10 por ciento sobre cada proyecto que, gracias a sus gestiones, les adjudicara el gobierno.

Se avecinaba una suerte de efecto dominó. Cada denuncia pública conectaría con otra. A la lista de jóvenes jinetes de la contratación estatal se sumaría el nombre de Gabriela Muñoz Olaya, a quien Angie Rodríguez, exsecretaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, acusa de haber manejado a su antojo la nómina y la contratación en la Aeronáutica Civil.

Las alusiones a las féminas cercanas a ese olimpo opaco del poder tocarían también a la catalana Eva Ferrer, nacionalizada colombiana poco después de la posesión de Petro en 2022 y vieja amiga íntima de Verónica Alcocer. El mismo medio que reveló los chats de las Guerrero hizo públicos fragmentos de audios de conversaciones de la española -sin interlocutor conocido- sobre posibles pagos ocultos a la campaña presidencial y presuntos pagos indebidos por intermedio de testaferros, entre los que se encontrarían algunos primos de la primera dama.

Angie Rodríguez, que durante 13 meses fue una de las mujeres más cercanas a Petro, dice que su salida de la dirección del Fondo de Adaptación fue una represalia por sus denuncias. Había salido directo hacia el Capitolio para denunciar ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara a su jefe, a quien le atribuye haberla amenazado de muerte y haber revelado datos privados sobre su estado de salud mental.

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Gloria Arizabaleta, expresidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, se aproxima a ese círculo de manera indirecta. Sin haber hecho parte del grupo de poder palaciego, sí habría buscado sacar partido de su cercanía al petrismo y a su representación en el Congreso al haber amenazado presuntamente con tomar decisiones adversas al presidente si la Casa de Nariño no accedía a sus exigencias burocráticas.

Las presunciones en contra de la ahora excongresista obran en un expediente abierto por el magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia

El caso marca una diferencia radical con los anteriores porque esta vez las denuncias provienen del abogado presidencial Alejandro Carranza y porque el episodio documenta presiones que el gobierno no parece haber aceptado. Tanto, que la entonces congresista tuvo listo un auto para suspender a Petro por participación en política, pretendida decisión que no prosperó.

¿Quién es quién en ese círculo de poder e intriga?

De todas ellas, Juliana Guerrero ha acaparado la mayor atención. Su intento por llegar al cargo de viceministra de la Juventud con títulos profesionales falsos fue uno de los mayores fardos que tuvo que llevar a cuestas el gobierno saliente a la hora de enfrentarse al escrutinio público.

Pocos presumieron, aun así, que tuviera alcances mayores y que haya tenido que hacer maniobras asociadas al lavado de activos, como lo sospecha ahora la justicia, para ocultar el dinero que habría recibido a manos llenas de contratistas interesados en prosperar con negocios público.

Poco queda ya de la imagen romántica que vendió inicialmente Petro de ella al presentarla como una joven rebelde, “guerrillerita brillante y organizada”, comprometida con sus causas como se relata en esta historia.

A medida que su figura y su sombra se debilitan se advierte el peso de su hermana Verónica Guerrero en este entramado. Nominalmente Verónica no ha ocupado ningún cargo público, pero en agosto de 2025, un año antes de que sus chats la pusieran en evidencia, la revista Cambio reveló que una funcionaria del Fonigualdad la presentó como la persona que se encargaría de articular los procesos de empalme administrativo y de revisar todos y cada uno de los contratos laborales y órdenes de prestación del servicio. La advertencia era perentoria: ninguno podría firmarse sin el visto bueno de Verónica Guerrero.

Esa evidencia relevante llevó a la congresista Jennifer Pedraza a denunciar penalmente tanto a Juliana Guerrero, por el tema de los títulos universitarios presuntamente falsos, como a su joven hermana Verónica, por el tema de los contratos.

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La otra joven de 20 años que se coló en el círculo de Petro ahora manda en la contratación de la Aereonaútica civil

A sus 20 años de edad, Gabriela Muñoz Olaya, creadora de contenido digital, comenzó a cobrar notoriedad luego de entrevistar en redes sociales a Gustavo Petro. Se fotografió junto a él y se definió en sus redes como “la mujer más feliz de Colombia”.

Le quedó reservada una enorme cuota de poder. Llegó al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil pisando duro, pese a que la Resolución 01224 de mayo de 2025 oficializaba su nombramiento en un grado bajo: Auxiliar I. Con todo, tuvo la influencia suficiente para hacer nombrar, según Angie Rodríguez, a varios amigos y familiares. Su mamá, Liliana Olaya, metió baza en el asunto al admitir que fue ella quien recomendó a sus hijos y sobrinos en la Aerocivil, desde su posición de asesora de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Gabriela Muñoz rechaza los cuestionamientos en su contra. Se declara víctima de una campaña de difamación y no acepta que algunos medios la llamen “dama de compañía” del presidente porque se trata de una malintencionada insinuación de que su trabajo ha dependido de ser mujer.

Su paso por la Aerocivil fue breve, pero allí dejó a su hermano Santiago Muñoz mientras ella se fue a hacer campaña en favor de Iván Cepeda.

Yo creía que era el video oficial de la canción, con la participación estelar de niña Gabriela Muñoz, pero parece ser algo peor:



Huele a video hecho con dinero oficial, que debió usarse en causas sociales y no para hacerle campaña al hoy pdte Guaidó colombiano, alias don Iván. pic.twitter.com/GaCirLLCNC — Fabian Mendoza (@Fabianmendoza) July 30, 2026

Con la derrota del candidato del Pacto Histórico se acercó a la bancada electa en marzo pasado y fue contratada por el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, un petrista pura sangre cercano al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo para formar parte de su unidad de apoyo legislativo en el congreso que acaba de inciar sesiones el 20 de julio .

El ventilador de la ex amiga íntima de Verónica Alcocer

La colombo-española Eva Ferrer Galcerán aterrizó en Colombia, luego de probar mieles burocráticas en Barcelona y México, para integrarse en 2022 a la campaña Petro. Ingresó como asesora en comunicaciones y marketing de Verónica Alcocer, con quien ya había compartido en fiestas navideñas en Cataluña.

Su amistad con la primera dama fue estrecha y se convirtió en su alterego. Ferrer tuvo a cargo la estrategia de imagen de Alcocer, le ayudó a construir un perfil público, la preparó socialmente para desenvolverse en círculos de poder y la acompañó incluso a su visita al Vaticano, donde acompañó al presidente a una audiencia papal.

Esa proximidad le habría permitido conocer de primera mano los gustos e inclinaciones de la primera dama, a quien atribuye -siempre según los audios revelados- una debilidad por el dinero y un tren de vida que le cuesta mensualmente más de 50.000 euros.

Según personas que las conocen a ambas, algo de resentimiento puede haber en sus palabras porque su amistad sufrió una fuerte ruptura cuando Verónica decidió ampliar su equipo de asesores de imagen.

Más allá de las responsabilidades que tendrán que asumir ante las autoridades, ahora que empiezan a conocerse los detalles, sus historias demuestran que las mieles del poder no garantizan la lealtad de quienes las prueban, con la administración pública.

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