- Un millón de reservistas que se convirtieron en un ejército político de De la Espriella e impulsaron su victoria

Desde los Santanderes el ministro de Defensa Jorge Mora canalizó la rabia antipetrista de generales que arrastraron al voto miles de exmilitares y sus familias

Son cerca de un millón los reservistas en Colombia y fueron de estos los que le apostaron al Tigre y muchos con peso y liderazgo los que llegaron a la campaña de Abelardo de la Espriella. Y no lo hicieron de la noche a la mañana pero ciertamente se profundizó con la llegada de Gustavo Petro al poder.

Numerosos oficiales retirados que habían respaldado los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque se hicieron más activos en organizaciones de veteranos que más tarde se convirtieron en la base natural de la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La reserva tiene muchas agremiaciones, pero las cuatro de mayor peso son: Acore del ejercito con el general Guillermo León a la cabeza, el Colegio de Generales, del mayor general Héctor Darío Castro Cabrera, al Colegio de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares de Colombia (CGA), cuyo presidente es el almirante Hernando Wills Vèlez y Acorpol Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional) al frente de la cual está el coronel (r) Eduardo Martínez Herrera. Se trata de organizaciones influyentes que actúan con tanta discreción como efectividad como se vio en las elecciones presidenciales.

Intentos fallidos en las elecciones legislativas abrió esperanzas con El Tigre

La tentación de tener juego en la política no es nueva para los militares una vez son llamados a calificar servicios y la principal fuerza política que los había acogido era el Centro Democrático. Ya vestidos de civil, y avalados por el partido de Álvaro Uribe varios alcanzaron a llegar al Congreso.

El senador por Arauca, Vicente Carreño, agente retirado de la Policía Nacional logró una curul en 2022. Igualmente Thania Vega, esposa del coronel Alfonso Plazas Vega, condenado y absuelto por la retoma del Palacio de Justicia, e hija del general Miguel Vega Uribe, comandante del Ejército y ministro de Defensa, llegó por el CD en 2018 en defensa de la fuerza pública procesada por lo hechos del Palacio de Justicia. Otros lo intentaron sin éxito como el general retirado Luis Mendieta quien fue candidato al Senado también por el CD, en las elecciones del 2022.

Sin embargo para estas últimas elecciones legislativa del pasado 8 de marzo los candidatos de la reserva no lograron el aval del Centro Democrático y tuvieron que buscar cobija en otros partidos. Tal fue el caso del general Mendieta, secuestrado por las Farc durante 12 años, quien se postuló por Cambio Radical y la coalición ALMA que reunió un grupo de pequeñas organizaciones, quien no consiguió los votos.

Igual ocurrió con otros integrantes de la reserva que también se quemaron. El general retirado Jorge Eliécer Camacho se postuló por Creemos, el movimiento de Federico Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. El coronel Carlos Soler se fue con Cambio Radical; el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López se postuló por el Movimiento Salvación Nacional, ocupando el número 11 en la lista preferente nacional. Aunque no resultó elegido si lo logró en la misma lista el mayor retirado de Infantería de Marina Germán Rodrìguez. Obtuvo 70.000 sufragios, la segunda votación después de Enrique Gómez Martínez, el principal aliado del presidente electo en el Congreso. Y fue un activo puntal de la candidatura de Abelardo con los reservistas en todo el país.

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La cerrada de puerta por parte del Centro Democrático, y la frustración de muchos integrantes de la reserva de las Fuerzas Militares en sus intento por escalar a la política abrió el camino para su desplazamiento a las filas de Abelardo de la Espriella, un outsider con saludo militar y un nombre que no dejaba dudas: Defensores por la Patria.

El Tigre los recogió sin ninguna dificultad porque eran un puntal de su pensamiento. En campaña siempre llamó a las fuerzas militares, y en la transición quiso dar una muestra que no deja duda: buscar posesionarse como presidente de Colombia en una guarnición militar. Aunque no lo logró, una vez sea juramentado en el moderno auditorio de la Universidad Santiago de Cali, pasará al batallón Pichincha donde el hará un reconocimiento de la tropa, algo que se hizo siempre en la Plaza de Armas de camino a ocupar el Palacio.

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Premio mayor para los reservistas: el Ministerio de Defensa

La campaña de los reservistas por Abelardo de la Espriella fue exitosa. El general retirado Jorge Mora López fue un alfil clave para aglutinar los militares en retiro, los más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. El centro de la actividad estuvo en los departamentos de Santander y Norte de Santander, donde nació. En esos dos departamentos barrió el Tigre. En Santander obtuvo 822.592 votos, el 68,3 % y en Norte de Santander 413.460, cerca de 65 % de la votación.

Mora López, nacido en Cúcuta, hermano medio del general Jorge Enrique Mora Rangel quien fuera el comandante del ejército en el gobierno de Andrés Pastrana y falleció el año pasado, e hijo de Jorge Mora Becerra quien fuera gobernador de Santander del Sur y además nieto de militar, tuvo mucho que ver con esos resultados. Fue premiado con creces: el Ministerio de Defensa. Después de los cuatro años del gobierno Petro que empezó con un civil de ministro terminó –el exmagistrado Iván Velásquez y terminó encargando a Angélica Verbel, una inexperta activista que le gerenció su campaña en Córdoba, la cartera de defensa regresa a los uniformados.

La ministra de Defensa encargada Angélica Verbal viajó a Cali a coordinar la seguridad en el acto de posesión del presidente electo

Mora recogió la energía y la radicalización de los militares en retiro y convenció a muchos de estos veteranos con su saludo castrense que prioriza la seguridad. De hecho, en Santander y Norte de Santander confluyen políticamente varios exgenerales con influencia pública, entre ellos Juvenal Díaz, actual gobernador de Santander, el nuevo minDefensa y el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro, todos identificados la agenda de fortalecimiento de la seguridad y cercanos al proyecto político de Abelardo de la Espriella.

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Zapateiro el general clave

El ex comandante del ejército en el gobierno Duque, general Eduardo Zapateiro declinó su aspiración presidencial y fue uno de los primeros en adherir a la campaña del Tigre, desde el lanzamiento de la campaña en el Movistar Arena en noviembre del 2025 argumentando que el país necesitaba una candidatura unificada de la derecha enfocada en recuperar la seguridad

Participó en actos públicos, reuniones con asociaciones de reservistas y eventos de campaña relacionados con seguridad, defensa y respaldo a la Fuerza Pública.

Se convirtió en uno de los voceros de la propuesta de "mano dura" contra las organizaciones armadas ilegales y en defensor de las reformas anunciadas para las Fuerzas Militares. Le bajó su protagonismo en mayo pasado para ponerse al frente de un lío judicial.

Las caras militares en el empalme

Las generales más visibles al lado de Abelardo han sido, además de Zapateiro y el minDefensa Mora López, Jorge Humberto Jerez Cuéllar quien estuvo en el empalme junto con Albero Sepùlveda Riaño, y Luis Enrique Méndez Reina, en el de la Policía Nacional.

En los círculos militares se cree que el general Zapateiro, si logra resolver pronto su lío judicial, sería el Alo Comisionado para le Seguridad, cargo que ha anunciado crear el presidente electo. O en su defecto, director de la Dirección de Inteligencia, cargo para el que también se postula al general Carlos Ernesto Carvajal, quien fue incorporado al equipo de transición del sector seguridad e hizo parte del empalme del Ministerio de Defensa, especialmente en los temas relacionados con la Policía Nacional. Su perfil es eminentemente técnico e institucional-

Los reservistas esperan que De la Espriella ponga en funcionamiento la Ley del Veterano, le dé solución a sus graves problemas en la protección de la salud, y le preste atención a las Cajas de Retiro que afectadas por corrupción arrastran un amenazante pasivo pensional.

Porque, tal vez, y como ellos mismos dicen: “Este es el gran momento de la reserva” y de estar todos Firmes por la patria.

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