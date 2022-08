La española que se convirtió en el alter ego de Verónica Alcocer

.Publicidad.

Verónica Alcocer no toma una decisión sin consultarlo antes con Eva Ferrer que, aunque no tiene un rol oficial dentro de su equipo asesor, le basta con ser su mejor amiga y escudera.

Ferrer viajó desde su natal España hasta Colombia una vez Gustavo Petro anunció se lanzaría oficialmente a la presidencia de la república para acompañar a Verónica Alcocer en sus viajes a las regiones y ultimar todos los detalles de la estrategia que cambió abruptamente durante esta campaña en comparación a la de 2018 y de la alcaldía de Bogotá. Desde entonces son inseparables y Eva Ferrar ya busca apartamentos en el norte de Bogotá para radicarse definitivamente en la capital colombiana.

Aunque la española es comunicadora social carece de experiencia en los medios de comunicación y la política, pero probablemente esto cambiaría, pues todo parece indicar que tendría algún cargo en el nuevo gobierno. En el equipo de la primera dama no ha pasado desapercibida la presencia de Ferrer, y no es para menos, puesto que es la voz cantante, tanto que cuando Verónica Alcocer no está, la deja a cargo.

