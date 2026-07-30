- Dos poderosas funcionarias cercanísimas a Petro contrataron abogados de la cuerda de Abelardo de la Espriella

En medio de la disputa entre Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y el presidente Gustavo Petro, la exfuncionaria decidió contratar para su defensa al abogado Wilson Ruiz. El pleito escaló de las denuncias mediáticas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes donde radicó su denuncia por varios delitos con los que busca comprometer al presidente Petro cuando fue su jefe en la Casa de Nariño.

Esta es la entidad encargada de investigar y juzgar al Presidente y tiene varios integrantes que han sido críticos a él como son su presidente Carlos Cuenca de Cambio Radical y cercano al Ministro del interior Rodrigo Lara y el representante Daniel Briceño del Centro Democrático .

El exministro de justicia Wilson Ruiz quien ahora es abogado litigante acompañó a Angie Rodríguez en la diligencia en la Comisión de acusaciones

Ruiz, el abogado escogido por la exdirectora del Dapre y aun directora del Fondo de adaptación como apoderado en este complicado proceso, es cercano al presidente electo Abelardo de la Espriella y apoyó su candidatura presidencial. Ha sido un duro contradictor de Gustavo Petro y estuvo reunido junto a su cliente con el Ministro del interior Rodrigo Lara y el nuevo director de la Unidad de Protección para asegurar esquemas de seguridad robustos frente a las amenazas que ha denunciado la funcionaria.

Wilson Ruiz es un viejo conocido en el círculo de De la Espriella. Fue profesor y director de tesis durante su maestría en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. En el más reciente proceso electoral para la presidencia, Ruiz integró la lista al Senado por el partido Salvación Nacional liderado por Enrique Gómez, el político más cercano al presidente electo.

La candidatura de Wilson Ruiz el respaldo público de De la Espriella, quien la promovió bajo el eslogan de "el senador del Tigre".

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Entre las acciones más visibles, Ruiz presentó una acción popular con la que buscaba exigir la neutralidad del Ejecutivo durante el proceso electoral, al considerar que existía un presunto favorecimiento hacia el senador Iván Cepeda. Posteriormente, radicó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por una supuesta vulneración del derecho a la intimidad y presuntos actos de persecución contra sectores de la oposición. En 2024 también demandó el decreto mediante el cual el Gobierno expidió el presupuesto nacional, argumentando presuntas irregularidades en su trámite.

Por último, la exdirectora del Dapre acusó al Gobierno de haber estructurado un supuesto plan para trasladar recursos por un billón de pesos —e incluso hasta 1,2 billones de pesos, según distintas versiones— desde el Fondo Adaptación hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), utilizando como justificación las necesidades derivadas del fenómeno de El Niño.

La movida de Laura Sarabia de cara al gobierno del Tigre

La cercanía con el presidente Petro de la exdirectora del Dapre, excanciller y hasta esta semana embajadora de Colombia en el Reino Unido es asunto del pasado. Su regreso al país será como ciudadana con varios procesos judiciales que tendrá que afrontar.

Restructuró su defensa que estaba en cabeza de Lina Sandoval, que se ha formado del bufete de Mauricio Pava, abogado que fue muy cercano al gobierno y la entonces directora del Dapre y contrató al ex fiscal Mario Iguarán, cercano de vieja data al presidente electo Abelardo de la Espriella. La movida de Sarabia es calculada para acoplarse al nuevo escenario político del país en el que su mentor Gustavo Petro no tendrá el poder que la llevó a ocupar altos cargos en el ejecutivo y más bien la relación puede resultarle inconveniente, así que la distancia entre los dos será cada día más grande.

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