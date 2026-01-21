- Esto fue lo que pagó Juliana Guerrero por el cartón falso con el que iba a ser viceministra de Juventudes

Facturas de la DIAN revelan que la cesarense sí pagó por los títulos que la Fundación San José le anuló luego de que se empezara a destapar el escándalo

El negocio de los títulos de Juliana Guerrero se cerró en dos días. Su hoja de vida ya estaba publicada en la página de aspirantes de la Presidencia. La joven oriunda del Cesar ya había trabajado como coordinadora de despacho del Ministerio del Interior. Pero fue oficialmente presentada al país en el primer y polémico Consejo de Ministros televisado el 4 de febrero de 2025.

Sin embargo, Guerrero no volvió a salir a la luz pública hasta julio de ese mismo año por unas denuncias que la acusaban de viajar junto a su hermana en un avión de la Policía solicitado por el ministro del Interior, Armando Benedetti. Aunque la joven intentó defenderse mencionando que todo se había dado en el marco de una misión especial en la Universidad Popular del Cesar (UPC), periodistas de diferentes medios la desmintieron mostrando fotos de Juliana Guerrero en la fiesta de cierre del Festival Vallenato en Valledupar.

Juliana Guerrero habría liderado la manifestación del primero de mayo en Valledupar. Credito: Redes sociales

Aunque la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria por presunto uso indebido de recursos públicos, las alarmas se encendieron en septiembre de 2025 cuando la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que Juliana Guerrero iba a ser nombrada viceministra de Juventudes sin tener tarjeta profesional, requisito indispensable para el cargo.

El punto clave de la denuncia fue que los títulos que habría obtenido Juliana Guerrero no contaban con la presentación de las pruebas Saber Pro, requisito necesario para poder ser profesional en Colombia. Ante esta situación, la joven cesarense le dio una entrevista a Noticias Caracol, aseverando que la Fundación San José había incurrido en fallas, pero que no le iban a quitar el título; solo tenía que presentar el examen y saldar esa obligación.

El 7 de noviembre de 2025, la Fundación San José le retiró el título de Contaduría Pública, argumentando que no tenían ningún registro de que Juliana Guerrero hubiera ido a clases, ni tuviera evaluaciones registradas. Ante este hecho, su hoja de vida fue retirada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes.

Las investigaciones continuaron su curso; Guerrero dijo que ya no tenía intención de ocupar cargo alguno dentro del Ejecutivo y que se iba a dedicar a poner al día sus compromisos académicos. Las investigaciones siguieron en curso, el tema dejó de hacer ruido, hasta que hace un par de días aparecieron tres facturas electrónicas oficiales, registradas ante la Dian y expedidas por la Fundación Universitaria San José, que confirmarían los pagos realizados por la joven cesarense días después de que la institución le otorgara los títulos profesionales.

La primera factura fue emitida el 28 de julio de 2025 por un monto de $1.000.000 por derechos de grado en Contaduría Pública. Al día siguiente, el 29 de julio de 2025, se registran dos pagos, uno por $2.200.264 correspondiente a la matrícula del Tecnólogo en Gestión Contable y Tributaria, y otro por $4.776.300 por matrícula en Contaduría Pública.

Estas consignaciones revelan más irregularidades. Por una parte, los títulos de contadora y tecnóloga en Gestión Contable le fueron otorgados el 1 de julio de 2025, 27 días antes de haber hecho el primer pago por derechos de grado. Además, se muestra que Juliana Guerrero pagó primero los derechos de grado y al día siguiente las matrículas. Es decir, pagó por graduarse y al día siguiente pagó el semestre.

