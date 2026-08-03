- Los 3 alcaldes de Bogotá, que no terminaron la casa para animales abandonados a la que le han metido 60 mil millones

La obra comenzó con un contrato de 25 mil millones en la alcaldía de Petro con adiciones por parte de Peñalosa, y Claudia López y solo Galán logró acabarlo

Hace catorce años empezó la construcción de la Casa Ecológica de los Animales como un proyecto de la alcaldía de Gustavo Petro. Se buscaba con ella crear un espacio para llevar a los animales abandonados en la calle y una vez se recuperaban la secretaria de protección animal los entregaba en adopción. Otros que ya no son domésticos se dejarían en albergues.

Se firmó un contrato con el consorcio Ecocasa por $25.067.727.810 monto que correspondía al valor de la obra. No obstante, la historia comenzó con el Decreto 85 de 2013 firmado por el alcalde de la época Gustavo Petro; el secretario Distrital de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez hoy Ministro de Salud y la secretaria Distrital de Ambiente, María Susana Muhamad González.

Con el Consorcio Ecocasa se contabilizaron al menos 11 suspensiones y 10 prórrogas. La última registrada fue el 22 de enero 2022. Por los incumplimientos, la administración decidió finalizar el contrato. La interventora Consorcio Interekologi determinó que no se cumplió con el 100 % de lo prometido. La Resolución No 2881 del 19 de diciembre de 2023, declaró incumplimiento contractual y un posible daño patrimonial. En resumen, pasaron las alcaldías de Petro, Peñalosa y Claudia López y la construcción no terminó . Por los inconvenientes se llamó a un nuevo contratista.

El último contratista

Para culminar las obras de infraestructura fue seleccionado el Consorcio Jfigc Funza, conformado por dos empresas del caribe colombiano. Su representante legal es Jaime Fals Martínez y el contrato fue suscrito el 14 de junio de 2023 por un valor de 16.197 millones de pesos, con un plazo inicial de nueve meses, sujeto a modificaciones.

Jaime Fals Martínez e Ingeniería está registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla, mientras que Ingeniería y Gestiones de Colombia tiene domicilio en Cartagena. De acuerdo con los registros contractuales, Fals ha ejecutado contratos con la ESE Hospital Local de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, la Alcaldía de San Diego (Cesar), el municipio de Ubaté (Cundinamarca) y el Fondo Nacional de Turismo.

El consorcio concluyó las obras que le fueron asignadas. No obstante, no se podía abrir el lugar. Existían falencias en las intervenciones y trámites necesarios para que el complejo pueda iniciar operaciones. En otras palabras, el consorcio Jfigc cumplió lo pactado, pero había falencias previas que aún no se subastaron.

El porcentaje de la Casa Ecológica faltante

Foto: Secretaría de Ambiente

Uno de los avances más recientes fue la expedición, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), dirigida por Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, del permiso de ocupación de cauce. Dicha autorización permite ejecutar las obras hidráulicas necesarias para el manejo de aguas y la prevención de inundaciones, un requisito indispensable de cara a la operación del complejo.

Pese a ello, todavía falta poner en funcionamiento el sistema destinado al manejo de la carga orgánica; es decir, la infraestructura donde serán tratados los residuos generados por los animales atendidos. También permanecen pendientes la construcción de escaleras y pasarelas. Dichas obras no pudieron ejecutarse debido a fallas en los diseños originales elaborados por el primer contratista, el Consorcio Eco-Casa, que incumplió con la ejecución de la obra.

Con el fin de destrabar el proyecto, la Secretaría Distrital de Ambiente, dirigida por Adriana Soto, promovió una conciliación entre el Distrito y el municipio de Funza. En ese proceso participaron la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), cuyo director es Antonio Hernández Llamas.

La conciliación se realizó en 2025 y fue avalada por la Procuraduría en 2026. Sin embargo, aún está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia que debe autorizar el trámite relacionado con las obras faltantes. Hasta el 10 de julio de 2026, dicha decisión no se había producido.

Mientras se resuelve ese aspecto jurídico, el pasado 30 de junio Findeter, entidad que ha acompañado técnicamente el proyecto desde sus primeras etapas, junto con el Idpyba y la Secretaría de Ambiente, aprobó una adición presupuestal superior a 10.919 millones de pesos para ejecutar las obras pendientes.

El riesgo de dejar animales en la calle no solo es posible riesgo de abandono, varios perros pueden retomar su instinto y formar manadas de perros ferales y hacer daño a los desprevenidos Foto Secretaría de Ambiente

Si los cronogramas se cumplen, la Casa Ecológica de los Animales abriría sus puertas durante el primer semestre de 2027. La meta es atender de manera progresiva a cerca de 80.000 animales en condición de vulnerabilidad mediante servicios de atención veterinaria, rehabilitación, recuperación y procesos integrales de adopción.

Con ese panorama, la administración distrital planteó la construcción del Centro Ecológico Distrital de Protección y Bienestar Animal, conocido como la Casa Ecológica de los Animales. El complejo fue levantado en el predio Hacienda La Florida, ubicado en el kilómetro 4 de la vía Engativá-Cota. Aunque la infraestructura registra un avance cercano al 97 %, todavía no ha sido inaugurada. La expectativa es que entre en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

Anuncios.

Anuncios..