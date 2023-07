La condición de Gamero para seguir en Millonarios: "tiene que estar a la altura de un equipo grande"

El DT tiene más que asegurada su continuidad en el club; pero podría salir si así lo quiere. Si no mejoran la sede deportiva del equipo, se va

Después de haber cumplido el sueño de los hinchas de Millonarios, al lograr el título del torneo apertura 2023, Alberto Gamero ya piensa en fortalecer al equipo para el segundo semestre del año. El samario sabe que tiene que ratificar el buen momento del conjunto embajador; y por eso, lejos de pedirle jugadores a las directivas, lo que puso como condición para renovar su contrato fue que se mejorara la sede deportiva.

Según lo que informó Pipe Sierra a través de su Twitter, Alberto Gamero estaría muy preocupado porque la sede de Millonarios no corresponde a la de "un equipo grande". Así las cosas, una de las solicitudes del entrenador fue que, precisamente, se remodelara la sede del club ubicada al norte de la ciudad. Es tan importante dicha petición, que el entrenador aseguró que si no se cumple, no renueva con el azul.

Sin embargo, las exigencias de Alberto Gamero se relacionan con las declaraciones de Gustavo Serpa en la últimas semanas, en donde aseguró que uno de los objetivos principales de la dirigencia es hacerse con una sede deportiva propia. Después de salir campeones y de recibir una bonificación por parte de la Conmebol, el tema económico no sería un problema por lo que la petición del samario sería cumplida.

¿En donde está ubicada la actual sede deportiva de Millonarios?

La sede deportiva del equipo profesional de Millonarios se ubica en el norte de Bogotá, mas exactamente en el sector Arrayanes. Allí, el club embajador cuenta con tres canchas, camerinos, gimnasio, oficina para el cuerpo técnico, consultorios, salón de video y utilería. Sin embargo, es uno de los puntos más flojos del club, tanto así, que sus mismos hinchas también han pedido al remodelación de la sede.