Les quitó una estrella y ahora se va: el afán de Jarlan Barrera por salir de Atlético Nacional

Solo ha pasado una semana desde que Atlético Nacional perdió la final de la Liga Betplay frente a Millonarios, y las decisiones al interior del club ya empiezan a tomarse. El equipo verdolaga necesita sí o sí un cambio en la plantilla; y en aras de cumplir ese objetivo, no tendría problema en dejar ir a jugadores referentes durante el primer semestre del año. Jarlan Barrera podría ser el nuevo adiós del equipo, ya que el jugador estaría haciendo lo imposible por rescindir su contrato.

Según lo confirmó la prensa, el representante del mediocampista colombiano ya estaría en conversaciones con las directivas de Atlético Nacional para terminar su aventura en el club paisa. Jarlan Barrera llegó al equipo en el año 2019 desde Rosario Central y se convirtió en un pieza importante. En 2021 firmó su campaña más relevante, anotando 10 goles y jugando 40 partidos; y en 2022, fue el artifice del titulo del club en el apertura. Sin embargo, su fallo en el penal decisivo en la final frente a Millonarios lo habría condenado, por lo que querría cambiar de aires.

Hasta el momento, no se ha confirmado que el club haya aceptado o no la renuncia de Jarlan Barrera, y muchos menos las razones de su decisión. Mientras algunos hablan de que tiene problemas con el técnico Paulo Autuori, otros aseguran que el jugador quiere cambiar de aires y tener nuevos retos. Ahora bien, lo único cierto es que el futuro del jugador es incierto, pues aunque su preocupación es salir del verdolaga, no se ha confirmado que tenga ofertas desde otros clubes.

