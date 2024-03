La camioneta de Fiat que se posicionó como una de las SUV más baratas en Colombia

.Publicidad.

El mercado de vehículos en Colombia ha tenido grandes cambios y novedades en este 2024. Varias marcas han anunciado la llegada de nuevos modelos, con grandes atractivos. De igual manera, otras compañías han decidido sacarle provecho a los vehículos que ya tienen en su catálogo. Este es el caso de una marca italiana que actualmente tiene presencia en Colombia con un amplio portafolio. Recientemente, se conoció del gran bajón que tuvo una camioneta de Fiat que sin duda, la hace muy llamativa. Aquí le contamos más sobre Pulse, la SUV que ahora compite en precio con marcas populares del país.

Pulse, la camioneta de Fiat que bajó notablemente su precio en Colombia

No es un secreto para nadie que los descuentos hacen más llamativo cualquier tipo de producto. Pues esto es lo que en parte busca la marca italiana con la gran rebaja de precio de su modelo Pulse. Bueno, está camioneta de Fiat, anteriormente tenía un valor $90.000.000; un valor que no está tan mal teniendo en cuenta el valor de algunos sedán y compactos hoy en día. Ahora bien, con el descuento, este SUV quedó en $74.900.000, teniendo una rebaja de 15 millones de pesos. Para algunos podría ser una gran ganga, pero si usted tiene dudas, aquí le contamos más sobre este modelo.

Su diseño la hace lucir como un SUV robusto, aunque hay algunos detalles que le dan un toque de elegancia. Claro, no es el mismo corte de las camionetas modernas, aunque no deja de resaltar por su diseño. Internamente cuenta con plásticos rígidos, que sin duda alguna, no parecen de mala calidad. Su centro de multimedia cuenta con una pantalla digital de 10,1 pulgadas; es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Su maletero es excepcional al tener 370 litros de capacidad. Respecto a su motor, puede conseguirse en dos versiones en Colombia. La primera cuenta con un motor Firefly con 1.3 litros y 8 válvulas, es manual y cuenta con 5 velocidades.

La siguiente versión ofrece un motor turbo T200 con 1.0 litros y 12 válvulas. Esta versión cuenta con transmisión automática tipo CVT. Ahora bien, tenga presente que la versión más sencilla es la que está en $74.990.000. Por otro lado, la versión más completa está en $109.990.000.

