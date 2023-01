La bajeza que se esconde detrás de la canción con la que Shakira se vengó de Piqué

-Poner en el foco de tu canción a la mujer con la que ha elegido estar tu expareja, en vez de cagarte en las muelas de la persona que te traicionó, me parece de una vileza abrumadora. Ni eres un Rólex ni ella es un Casio, esto no va de cosificaciones simplonas ni de competiciones entre mujeres, que es lo que el patriarcado nos ha enseñado siempre. Va de focalizar dónde está el problema y no echarle la culpa a terceras personas. El despecho es legítimo y vertebra el 70% de la historia de la música pop, pero no culpabilices de una situación a otra mujer, cuando el que tiene toda la responsabilidad en esto es el imbécil de tu ex.