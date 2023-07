Buenaventura, el laboratorio de paz que no despega

Por: Armando Arboleda Riascos |

julio 07, 2023

Las sociedades maduran a partir del mejoramiento de las maneras de relacionamiento de sus ciudadanos. Una ciudad donde las noches y los días están atravesados por los sonidos perversos de las balas, es un lugar donde no se puede decir que se vive, por el contrario, se sobrevive y no precisamente en las mejores condiciones. Debiéramos preguntarnos en qué hemos fallado como sociedad y sobre todo, qué es lo que no hemos hecho bien para que las armas asesinas escupan tanto odio.

Uno escucha constantemente que la mala aventura que vivimos, está ligada a la falta de empleo, a la baja calidad educativa, a las pocas oportunidades que se da a los jóvenes y un sin número de razones más. No obstante, los anteriores problemas son estructurales y se han sostenido en el tiempo. En este momento parece que van de la mano con la monstruosa cantidad de aspirantes a la alcaldía de Buenaventura. Es como si por cada problema estructural hubiese un aspirante.

Llama la atención entonces, comprobar que cuando se ganan las elecciones por arte de magia, nadie recuerda cómo resolver los problemas que aquejan este territorio. Las ciudades del mundo que han progresado, lo han hecho a partir de procesos de planificación sostenidos y permanentes. Estoy seguro que las realizaciones de la actual administración, con todos sus aciertos y desaciertos deben ser el punto de partida para los próximos cuatro años. Casualmente, cualquiera que se tome al menos una hora a pensar; encontrará que en cuatro años es imposible resolver todos los problemas que aquejan a una comunidad. Por eso mismo, es que se hace urgente planificar a largo plazo teniendo en cuenta los planes de desarrollo de las subsecuentes administraciones.

La actualidad presenta retos y oportunidades. El que se tenga un gobierno como el de Gustavo Petro, a nivel nacional, brinda en cierta medida la posibilidad de interlocutar con un modelo de corte social, que se espera escuche siempre a las bases. En efecto, lo que uno observa es un afán por conectar con las comunidades que no han sido escuchadas. Allí, es donde se requiere un nuevo liderazgo local. Es generando esos vínculos que desarticulen al centralismo que ha imperado en el país, mediante acciones concretas que una nueva administración podría tender los puentes que nos lleven a encontrar soluciones entre todos a las dificultades que nos aquejan.

El solo hecho de pensar que las bandas criminales hoy se muestran de manera masiva en las redes, que en lo que va corrido del año han asesinado a más de 70 personas, que son los que se registran. Porque en Buenaventura, los dolientes no tienen derecho a buscar a sus fallecidos cuando los desaparecen o descuartizan, para posteriormente solo decir que no los busquen más.

El día de hoy que escribo estas líneas hay un consejo de seguridad en la ciudad. Pero nosotros no creemos ya en eso. La zozobra de vivir siempre con el miedo en los ojos, nos ha vuelto incrédulos y en efecto, nadie podría creer ya en estrategias planteadas de manera coyuntural. Para creer, hay que generar confianza, y eso casualmente, se pierde cuando la realidad muestra que estamos solos frente al tribunal de verdugos, en un juicio que como con los personajes de Kafka, nadie sabe por qué o qué ha pasado.

En síntesis, lo que tendremos como siempre son cantos de sirena, que lo único que logran es crear globos y falsas expectativas en las personas. Por eso mismo, - recordando a Estanislao Zuleta-, es que deseamos mal. Imaginamos mundos que no existen y nos desilusionamos de manera frecuente con la realidad. El nombre de Buenaventura, estoy por creer que es una burla. Nadie en su sano juicio podrá creer que estamos viviendo una Buenaventura.