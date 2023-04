"La alianza odio-tecnología digital es un peligro para las democracias": Hollmann Morris

Advirtió que esta alianza sigue tomando fuerza y puso como ejemplo "lo sucedido en Colombia con el levantamiento social, donde muchos medios fueron empleados para calificar de terroristas a quienes protestaban contra situaciones de marginalidad y olvido ya insostenibles". Y un ejemplo internacional es el caso Trump, quien fácilmente pasa de villano a héroe con el impulso desde las redes sociales, donde el expresidente es un maestro.

En su intervención, a contrareloj porque debía regresar a Bogotá y no podía perder el vuelo, citó a un autor japonés que escribe sobre el auge de la "infocracia", donde lo digital (las tecnologías) y el odio forman la combinación que menciona y que insiste en que es un peigro para la democracia.

Hollmann Morris intervino en el acto de presentación de la plataforma del grupo ciudadano "Colectivo Urbano Regional" que, mediante firmas (ya llevan 40.000 de las 50.000 requeridas en Cali) aspira inscribir como candidato a la alcaldía David Millán Orozco, arquitecto y de amplia experiencia en planeación urbana. Precisamente Morris intervino porque se incluye un punto en que se propone crear una red de medios públicos.

A esto respondió que es más partidario "de apoyar a los medios alternativos, de los cuales hay verdaderos semilleros. Hoy basta con tener un celular, un computador o una table para difundir... Lo clave son los contenidos y por eso lo apropiado es dar oportunidad a todos para que se expresen, como también escuchar a los demás, independiente de la corriente política que sean. A este país le ha faltado que nos dejen expresar y escuchar a los demás".

Agregó que se equivocan aquellos que piensan que Hollmann Morris debería llegar cuanto antes a RTVC (sistema nacional de medios públicos) "dizque para que defienda al gobierno del presidente Gustavo Petro y solo permita que hable el gobierno y sus seguidores.... a quienes piensan así les digo que no estoy de acuerdo con eso, lo ideal con medos públicos es darle voz a todos y a los distintos sectores, pues eso es lo que ha faltado en medios tradicionales, no se puede pensar en hacer lo mismo". Al mismo tiempo aclaró que nadie le ha garantizado ser el gerente de RTVC y que, hasta el momento, todo es rumor de medios..

Recordó que, en su calidad de gerente de Capital, "lo convertimos en el único canal donde se podía opinar y se le dio voz a todos los sectores. Allí se expresaban líderes y dirigente de barrios, de localidades, de gremios, de organismos comunitarios y muchos otros frentes más, incluyendo al propio gobierno distrital".

Igualmente, le hice mi acostumbrada Pregunta Fregona: ¿Hollman Morris cómo ha hecho para vivir tanto tiempo en contravía?

- "...Hummm... manteniéndome firme en mis convicciones, luchando y sabiendo ser resiliente. He vivido en el exilio dos veces, me han perseguido muchas veces, me han vilipendiado, acusado y calumniado en muchos planos, incluyendo en lo personal y familiar, pero he logrado salir adelante. A quienes me suelen acusar les digo que no tengo denuncias y eso es fácil de comprobar. Seguiré viviendo y luchando en contravía, aunque les confieso que es algo muy difícil, pero lo haré porque, insisto, sigo fiel a mis convicciones".

Recordemos que "En Contravía" se títuló una serie de informes especiales y documentales realizado por Morris sobre aspectos palpitantes de la vida nacional.