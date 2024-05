La actriz "mediocre" que hizo a Robinson Díaz salir del set; fue para una novela de Caracol

.Publicidad.

Robinson Díaz se ha convertido en uno de los grandes referentes de la televisión colombiana. El paisa, ha brillado en un gran número de producciones y su talento, siempre ha sido notable en cada papel. Parece ser que al actor, no hay papel que le quede grande y prueba de ello es su extensa hoja de vida. Sin embargo, este no es el caso de todos los artistas dedicados a esto en Colombia. Hay quienes, no son tan disciplinados con su trabajo y en ocasiones pueden ser tildados como mediocres. De hecho, Robinson reveló recientemente un episodio que vivió con una compañera de novela, que incluso lo obligó a salir del set.

La anécdota de Robinson Díaz con una compañera de novela, no se sabía sus líneas

El trabajo del paisa es impecable y esto se ha evidenciado en algunos de los últimos proyectos en los que ha estado. Posiblemente, sea uno de los más grandes del país. Sin embargo, como todo trabajo en la vida, tiene sus respectivas complicaciones. Recientemente, en entrevista con La Kalle, al paisa le preguntaron si alguna vez había trabajado con gente "Mediocre". Su respuesta fue inmediata y aseguró que en varias ocasiones ha ocurrido. Los locutores del programa le solicitaron mencionar una de ellas. Sin pensarlo mucho, Robinson Díaz contó lo ocurrido en una novela del canal Caracol.

Cuenta él, que es una persona muy juiciosa con sus libretos y horas de llegada a grabar. Sin embargo, en aquella ocasión, tuvo que trabajar junto a una actriz que era todo lo contrario a él. En alguna ocasión, la mujer llegó una hora después de la hora programada y al parecer tenía un tufo terrible. Pero esto no es todo, las cosas se pusieron peor durante las grabaciones. Según Robinson Díaz, la mujer no sabía sus diálogos y tenía el guión con ella, algo que molestó de gran manera al paisa. Es por eso que tomó la decisión de salir de inmediato, pese al asombro de todo el equipo con el que estaban.

El director le preguntó qué había ocurrido y sin chistar, el actor manifestó su descontento con lo ocurrido en el set. Una anécdota que puede ocurrir en cualquier tipo de trabajo. Ahora bien, mientras que con esta actriz ocurrió eso, Robinson resaltó el trabajo de Julián Arango y parece que ambos tienen buena química en las novelas. Aunque, no es un secreto que el bogotano es otro icono de la TV en el país.

