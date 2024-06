El australiano que se arriesgó a buscar oro y plata en tres zonas calientes de Colombia

.Publicidad.

Aguia Resources Limited una empresa australiana es el nuevo jugador minero en el país, a finales del año pasado, en diciembre 22, anunció su intención de ofertar por la totalidad de Andean Mining Limited, bajo la modalidad de intercambio, los accionistas de Andean recibieron tres acciones de Aguia por una de Andean. La adquisición por el 93,71% de las acciones de Andean Mining Limited se completó el pasado 31 de mayo con una valoración de USD 7 millones.

De esta forma, Aguia Resources Limited, se hizo a la subsidiaria en Colombia de Andean Mining, la Corporación Minera de Colombia – CMC, y con ella, a la totalidad de tres proyectos mineros de oro en el país, El Dovio con sus licencias de cobre-oro-plata-zinc en el departamento del Valle del Cauca, que cubren más de 1.200 hectáreas; el proyecto subterráneo de oro Santa Barbara que Andean Limited que había adquirido en marzo de 2023 en el departamento de Bolívar; y el 100 % del proyecto Atocha de plata y oro en el norte del Tolima.

La movida estuvo impulsada por Warwick Grigor, director de ambas compañías, y para la consideración de la oferta se estableció un Comité independiente. Warwick Grigor, presidente no ejecutivo de Aguia, cuenta con más de 40 años de experiencia en los mercados de capitales de Australia y en el sector de recursos a nivel mundial. Advierten sin duda, un gran potencial

En 2008, Warwick patrocinó una nueva y exitosa empresa de corretaje de bolsa llamada BGF Equities donde asumió el cargo de presidente ejecutivo, la cual fue posteriormente vendida en un 50 %. Luego de unos años Warwick se retiró de la intermediación para reanudar la operación de Far East Capital, un banco de inversión.

El Dovio, zona con historia de violencia en el Norte del Valle

En proyecto El Dovio está ubicado en el municipio del mismo nombre y tiene una larga historia de violencia desde los años 50. La zona con alto pontencial mineral que se conoce como Sabana Blanca se descubrió por primera vez en 1974, pero la falta de acceso a la que se le sumaban los factores de violencia, impidió la exploración hasta la década de 1980, cuando se construyó una carretera hacia la cercana aldea de Lituania.

En 1988 se abrió un breve túnel de exploración sobre mineralización de alta ley en la Quebrada Soberana. Entre 2009 a 2014 amplió el mapeo geológico, estudios geoquímicos y geofísicos y perforación diamantina, identificando leyes de oro excepcionalmente altas en la zona de Sabana Blanca. En mayo de 2020 fue adquirido por la Corporación Minera de Colombia a la minera canadiense Newrange Gold Corp antes llamada Colombian Mines Corp.

Santa Barbara, en el sur de Bolívar donde manda la minera ilegal

El proyecto de oro Santa Barbara, está compuesto por aproximadamente 320 hectáreas ubicado estratégicamente en el corazón de un prolífico campamento aurífero en el extremo norte de la Serranía de San Lucas, conocido como el “cinturón aurífero más rico” de Colombia. Santa Barbara muestra fuertes similitudes con el proyecto de oro de Buriticá de la china Zijin. Propiedad en un 100 % de Aguia y está rodeado de numerosas operaciones mineras de pequeña escala activas y mineros artesanales, junto a las Áreas de Reserva Especial Minera (ARE) Pueblito Mejía y Norosí.

El proyecto Santa Bárbara fue previamente impulsado por Baroyeca Gold & Silver Inc. antes de ser adquirido por Andean Mining Limited en julio de 2023. Es un proyecto de oro de alta ley con una planta piloto de 30 toneladas por día que representa una oportunidad de flujo de efectivo inicial para Aguia. Ya se han comenzado los trabajos para actualizar la planta piloto a una planta en pleno funcionamiento continuo capaz de procesar 50 toneladas por día, cuya construcción demorará aproximadamente seis meses a un costo de aprox. USD 1,32 millones.

El yacimiento de Atocha en el Tolima se remonta a la colonia

El tercer proyecto es Atocha, en el Tolima, que cubre una parte importante del distrito primario de plata de Santa Ana-Frías-Mariquita de la época colonial, donde los registros mineros datan de al menos 1585. Después de la conquista española, comenzó una minería más formal, con la extracción de oro y, lo que es más importante, plata, específicamente alrededor de la ciudad de Falan al norte del proyecto. Durante el tiempo en que los españoles operaron las minas, se informó que las leyes de plata eran algunas de las más altas de América Latina. La exploración posterior descubrió más vetas en las regiones de Santa Ana (hoy Falan) y Frías, añadiendo 14 nuevas minas al distrito.

La fuerza de Aquia Resources en Latinoamérica estaba centrada en el Brasil

Antes de a la adquisición de estos tres proyectos en Colombia, Aguia estaba centrada en sus proyectos brasileños de fosfato y cobre. Cuenta con permisos de exploración en cerca de 1.834 kilómetros cuadrados de tierra en los estados brasileños de Rio Grande do Sul, Paraiba y Minas Gerais que contienen mineralización de fosfato y cobre. Su Proyecto de Cobre Metálico se ubica a unos 255 kilómetros (km) de Port Alegre, la capital del estado de Rio Grande do Sul, el estado más al sur de Brasil. Su proyecto de fosfato está ubicado en el rico corazón agrícola de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, a unas tres horas de la capital, Port Alegre.

Agua Resources con sede principal en Sidney, Australia, es una empresa minera que cotiza en el mercado de valores de Australia ASX desde febrero de 2008, cuenta con una valoración de mercado de USD $ 10,62 millones.