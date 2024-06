El Bagre: pueblos de Colombia con nombres más curiosos

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

junio 11, 2024

Portafolio, un diario económico de mucha prestancia y destacada influencia en los círculos del gobierno y desde donde se toman las grandes decisiones en el país, se ocupó en estos primeros días del mes de junio, de un tema que en apariencia podría ser calificado de inane o sin importancia, más ahora cuando en Colombia se hace más difícil que nuestros dirigentes se pongan de acuerdo siquiera en lo fundamental, tal cual nunca se cansó de promover el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.- El mencionado artículo lleva la firma del periodista Juan Martín Murillo Herrera, y está en la sección internacional, para más señas, cuyo título dice: “Estos son algunos de los pueblos de Colombia y América Latina con los nombres más curiosos” y adivinen cuál de todos clasificó.- Si dijo El Bagre, puede reclamar su peluche porque está en lo cierto.-

El abrebocas de la nota dice “América Latina y el Caribe es una región que puede generar fascinación y curiosidad, en gran parte, por los sucesos peculiares que suceden en esta zona del mundo. Al ser una región que reúne cuatro idiomas oficiales diferentes, repartidos en 33 países, puede también ser el escenario de particularidades que pueden ser tomadas de diferentes maneras por la gente; algunos con humor e ironía, otras con vergüenza. Un ejemplo claro es el cómo se han nombrado las diferentes poblaciones que existen a lo largo y ancho de la región”.-

A renglón seguido se lee: “Aunque haya poblaciones o ciudades con nombres muy convencionales, como Buenos Aires, Santiago, La Paz, Caracas o Ciudad de México, lo cierto es que también existen pueblos cuyos nombres no dejan de ser llamativos. He aquí algunos ejemplos: Salsipuedes, Argentina; Peor es Nada, Chile; No Me Toques, Brasil; Canelones, Uruguay; Comercaca, Perú; Ateos, El Salvador; Cajón de Ginebra Grande, Argentina; Las Gordas, República Dominicana; La Chingada, México; Purgatorio, Chile y, por supuesto, El Bagre en Colombia”.-

Y la pregunta no se dejó esperar de parte de uno de los tantos acuciosos con quienes me suelo encontrar en las calles de este pueblo, y fue la misma que me he formulado desde que comencé a tener algo de razón: ¿Por qué El Bagre se llama El Bagre? Recuerdo que para tratar de encontrar una respuesta que más o menos me dejara tranquilo, acudí a muchos textos escritos y hasta pulsé el botón del Wikipedia y créanme que ninguno me dejó satisfecho por una razón sencilla: hasta la fecha no era posible encontrar una respuesta a semejante pregunta que debería incluirse en los tantos programas que tuvieron su época en nuestra televisión nacional, como aquel de “Yo sé quien sabe lo que usted no sabe”, “¿Quién quiere ser millonario?”, “Concéntrese”, “Mil pesos por su respuesta”, y hasta el famoso “¿Quiere cacao”, con el feo de Fernando González Pacheco, todos ellos ahora en el olvido.-

Sin embargo, y para no hacer más larga esta nota, me quedé con la explicación que alguna vez me dio el recordado Luis Alberto Puello Jiménez, al que de manera simpática llamaban “Lucho cumbamba”, cuando administró un negocio cercano a la sucursal de Bancolombia, por los lados de la Alcaldía de este pueblo, y en sus años de joven fue el recaudador de impuestos para el municipio de Zaragoza, con despacho en el corregimiento de El Bagre.-

Nunca, en los entonces diez y nueve años recién cumplidos que marcaba mi cédula, había tenido el atrevimiento de plantearle a semejante personaje una pregunta que a todas luces parecía más una tomadura de pelo que buscar el origen de las cosas, pero don Lucho, con esa paciencia que siempre ha dado muestras, ni siquiera se espantó sino que me pidió el favor de que me sentara para contarme una historia que a él le habían contado con todas las señales posibles, tanto que la dio por cierta.-

Resulta que hubo una época feliz en donde los pescadores no hacían mayores esfuerzos para hacerse de una buena pieza, sino el de tirar un anzuelo con algo de carnada, - lombriz de tierra o las mismas tripas de pescado puestas en un tarro de leche Klim -, o lanzar una atarraya para atrapar cuantos peces había en aquellas aguas tibias y claras que eran los de los ríos Tigüí y Nechí.- Ocurrió que una vez, en lo que hoy es el estadero “El Bunker”, al comienzo de la calle de los Kioscos, donde empieza el malecón, alguien logró pescar un bagre de un tamaño colosal, que de manera rápida cogió fama en aquel caserío el sitio donde fue capturado.- Entonces cuando alguien preguntaba por el sitio para encontrarse o hacer una cita personal, la respuesta era rápida: “Nos vemos allá donde se cogieron el bagre grandote”, con tan buena suerte que la clave la tenían todos.- Igual que pasó en Medellín con la famosa Gorda de Botero, que tampoco se llama así, sino “Torso desnudo”, pero en fin, ese es otro cuento.-

Sin embargo, para efectos más prácticos, la frase resultaba un poco larga y con el paso del tiempo, que todo lo soluciona, se recortó hasta llegar a “Nos encontramos en el bagre”, y se hizo la luz y alguien más desocupado que todos lo cogió al aire de inmediato y lo llevó a las letras mayúsculas: El Bagre.- Lo demás es historia y si no me creen, pregúntenle a Lucho Puello y él sabe que yo le creo.-