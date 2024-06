Álvaro Pardo, director de la ANM, se fue con todo contra los mineros suizos que quieren irse del Cesar

.Publicidad.

La Agencia Nacional de Mineria – ANM, interpuso dos demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante C.I. Prodeco S.A. y Carbones de la Jagua S.A. por las diferencias surgidas en los procesos de liquidación de dos contratos de explotación de carbón térmico a cielo abierto en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico y El Paso, en el departamento del Cesar.

El 4 de febrero de 2021, las empresas CI Prodeco S.A., Carbones de La Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A. titulares de los contratos mineros para operar las minas Calenturitas y La Jagua en el Cesar que explotaban desde el 2004, presentaron ante la ANM la renuncia a dichos contratos mineros al considerar no viable continuar con su ejecución por razones técnicas y económicas.

Específicamente, Prodeco mencionó en su momento como razones: la caída de los precios internacionales del carbón, la incertidumbre de que estos se recuperen a largo plazo, los altos costos de la operación minera, el no otorgamiento de permisos ambientales en desarrollo de decisiones administrativas y judiciales, y la negativa de la ANM en marzo de 2020 de permitirle suspender las actividades.

La situación se complicó al no existir precedentes en el país sobre la forma de renuncia utilizada por Prodeco, puesto que es la primera vez se utiliza esta figura existente en código de minas, y no el conocido cierre de la mina. Un caso inédito, que no cuenta con reglamento por parte del Estado Colombiano.

Luego de siete meses, el 3 de septiembre de 2021, la ANM aceptó la renuncia de tres títulos mineros, dos en el proyecto de Calenturas y uno en la mina La Jagua, pero no aceptó la renuncia de otros dos en la mina La Jagua por incumplimiento en la derivadas del Plan de Manejo Ambiental Unificado según informó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

El Grupo Prodeco y la ANM completaron el proceso de liquidación de los contratos mineros en diciembre de 2023, incluida la entrega de la infraestructura minera a la ANM en condiciones operativas, por esta razón, Prodeco no cuenta con ningún contrato de operaciones mineras en el Cesar, únicamente se dedica al proceso de cuidado y mantenimiento a la espera de la decisión final de las autoridades sobre la entrega de los activos sujetos a libre reversión y el estado de la minas a la ANM, donde surgieron diferencias.

El presidente de la Agencia Nacional de Minería se pronunció

Álvaro Pardo señaló que “Finalizada la liquidación de los contratos y la definición de los bienes que en concepto de la ANM deben revertir gratuitamente a la Nación, encontramos diferencias sobre los bienes en reversión y el estado de una de las minas del complejo de La Jagua, de manera que estamos acudiendo a la justicia ordinaria para defender el interés de la Nación y exigir el cumplimiento pleno de las obligaciones contractuales de la empresa Prodeco”.

La ANM estima el monto de la reclamación en más de 200.000 mil millones de pesos, por la no reversión total de los bienes que fueron utilizados para la explotación de la mina Calenturitas (contrato No. 044 de 1989) y por la no preservación y conservación del título minero, debido a las inundaciones presentadas en la mina de La Jagua (contrato No. 285 de 1995).

Mientras tanto, los líderes de la zona han señalado que hay presión por una parte de la comunidad para que se reabra la mina, y exigen compensaciones ambientales para la comunidad y nuevos planes de empleo para reemplazar los puestos que se perdieron con el cierre.

