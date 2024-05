Así era como "Freddy" de Betty, la fea se defendía del bullying en el colegio; su mamá lo ayudaba

.Publicidad.

Julio César Herrera se ha convertido en un actor muy querido por el público colombiano. El santandereano, ha hecho un papel magistral con cada uno de sus trabajos. Sin embargo, hay uno que la gente sigue recordando hoy en día y en el que pronto lo volveremos a ver. Estamos hablando de "Freddy", de Betty, la fea, quien sin duda, fue un icónico personaje de esta producción. Aunque hoy en día es muy famoso, durante una época de su vida, el actor sufrió de matoneo. Recientemente reveló cómo fue este periodo de su vida y como su mamá fue pieza clave para poder superarlo.

De esta manera Julio César Herrera o Freddy de Betty, la fea, superó el matoneo

Todo esto fue contado por el actor recientemente, esto con el fin de recordar un episodio de su vida, donde su madre le ayudó. Aunque quizás no todos lo sepan, en algún momento de su vida, el actor sufrió del terrible bullying. Según cuenta él, en algún momento de su vida uso gafas, pero no cualquier gafas. Cuenta él en el video que estas eran muy gruesas, por lo que lo solían molestar. Incluso tenía un apodo el cual era "cuatro pepas". No es un secreto que este tipo de apodos y demás, generan cierta afectación en la persona. Pero para fortuna de Julio César Herrera, tenía una mamá que le dio la clave para combatir esto.

Así es, este video creado por el actor que le dio vida a Freddy en Betty, la fea, buscaba exaltar a las mamás en su día especial. Cuenta el santandereano que fue su mamá quien le enseñó la técnica perfecta para dejar locos a aquellos que lo molestaban. Su defensa era la palabra "Your mother", frase que le enseñó su mamá para decirles a los matoneadores cuando le dijeran "cuatro pepas". Claro, en aquel entonces el inglés no era tan visto como hoy en día, así que era difícil que ellos adivinaran que era lo que decía. De esta manera, Julio César Herrera se libró del matoneo durante aquella época en su vida.

