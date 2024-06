Renault moderniza su icónica Duster, una de las camionetas más vendidas en Colombia: novedades y precios

.Publicidad.

Renault se ha convertido en una de las marcas más queridas de vehículos en el país. Estamos hablando de que es la única empresa que cuenta con una planta de ensamblaje en Colombia, algo que vale la pena resaltar en la actualidad. Además, varios de sus modelos se han convertido en un símbolo para el país y sus ventas son respaldo de eso. En algún momento lo fue el Renault 4, el Logan y hoy en día lo es el SUV Duster, un vehículo con prestaciones increíbles. De hecho, esta camioneta fue renovada recientemente y sin duda alguna, el cambio le sentó muy bien. Le contamos más sobre las novedades y precios de la nueva Duster.

Cambios en el diseño interior y exterior de esta icónica camioneta

Es cierto que el antiguo diseño de la Duster no estaba mal, era agradable y armonioso, sin embargo, su nuevo estilo lo cambia todo. Ahora nos encontramos con una SUV con un look más off road y preparada para enfrentarse a los caminos más complicados. Además, tendremos un nuevo diseño de faros, tanto traseros como delanteros, lo mejor es que son LED. Su parrilla frontal también ha sufrido un cambio en sus colores, dándole un acabado más llamativo. En la versión Iconic nos encontraremos con una insignia en la parrilla que se convierte en un "fino detalle de coquetería". Pero los cambios no acaban ahí.

En esta icónica camioneta de Renault también encontraremos nuevos paragolpes que le dan más carácter al modelo. Pero esto no es todo, pues la marca pensó en absolutamente. En la renovada Duster tendremos nuevo diseño en barras de techo y retrovisores que hacen juego perfecto con el nuevo diseño de este modelo. En las versiones Iconic CVT y 4x4 tendremos rines de lujo de 17 pulgadas, y ensanchadores de paso rueda. Algo que aporta significativamente al modelo y lo hace lucir más agresivo y robusto, capaz de comerse cualquier terreno. Pero así la marca trabajó tanto en el exterior como en el interior.

Ahora, tendremos un espacio con mayor confort, ergonomía y calidad. Los asientos delanteros ofrecen mayor comodidad y un mejor soporte lateral; también tendremos nuevos soportes para la cabeza y brazos. Su baúl, sigue destacando en el segmento al ofrecer 475 litros para la versión 4x2 y 400 litros en la versión 4x4. En su interior tendremos 20.3 litros, dando un mayor espacio, lo que se agradece enormemente. Las novedades no acaban aquí, pues también tendremos un nuevo panel de instrumentos, intuitivo y moderno. Un cambio que sin duda le sentó muy bien a la SUV de Renault.

El motor y la seguridad que ofrece la renovada Duster

Hace un tiempo, se presentaron dos nuevos motores, los cuales han acompañado este SUV y han conquistado al público colombiano. En primer lugar nos encontramos un motor turbo 1.3 litros TCe, el cual nos entrega 154 caballos de fuerza y un increíble torque de 250 Nm. Este nos ofrecerá cuatro cilindros y 16 válvulas e inyección directa. También tendremos distribución en cadena, lo que nos dará mayor potencia y mayor torque a menores revoluciones. Esto es muy importante, pues a pesar de esto, no afectará la eficiencia del producto y será un motor capaz de responder a las necesidades del piloto.

Por otro lado, nos encontramos con el motor 1.6 SCe de 16 válvulas, el cual ofrece una potencia máxima de 114 caballos de fuerza y un torque de 156 Nm. Este también nos ofrecerá distribución en cadena, lo que nos ofrecerá una máxima efectividad en cuanto al funcionamiento del motor. Hablemos ahora de las mejoras en seguridad que tiene esta renovada Duster. Ahora, tendremos 6 airbags, además del aumento del 12,5% de la rigidez torsional. Así mismo, se ha sumado un nuevo cinturón trasero central de tres puntos. De igual forma contaremos con una cámara y un punto de estacionamiento integrado por medio de 4 sensores.

También tendremos la incorporación de tecnologías de la marca que darán mayor seguridad a la hora de manejar el vehículo. Contaremos con Control de Estabilidad (ESC/ESP), frenos ABS con AFU (Ayuda de Frenado de Emergencia), Asistente de Arranque en Pendiente (HSA) y Asistencia de Control en Descenso (HDC). También tendremos alertas visuales y sonoras respecto al uso del cinturón de seguridad. Por otro lado, contaremos con un limitador de velocidad y un regulador, útil para diferentes recorridos. Sin duda alguna, mejoras que demuestran el compromiso de la marca con la seguridad y con sus clientes.

Las nuevas tecnologías que incorpora este modelo y sus precios

Ya hemos hablado de varios aspectos relevantes y atractivos de este modelo, pero nos falta hablar de las tecnologías que sumó Renault a este modelo. Ahora, tendremos sensor de lluvia, conexiones USB tipo C tanto en la parte delantera como en las plazas traseras. De igual forma, la marca le añadió a este modelo un cargador inalámbrico, muy útil y que también cuidará a nuestro dispositivo de posibles recalentamientos. Otra mejora notable es la incorporación de un centro multimedia Easy Link, el cual opera por medio de una pantalla de 8 pulgadas. Lo mejor de todo es que es un sistema muy sencillo de usar.

Así mismo, podremos conectar nuestro dispositivo por medio de Apple CarPlay o Android Auto. Por otro lado, respecto a la conducción, tendremos el Eco Driving que cuenta con las funciones Eco Scoring y Eco Monitoring. La conducción también se volverá placentera gracias a que es asistida eléctricamente. Cambios que hacen más atractiva a la icónica Duster. Ahora, es necesario que hablemos de precios y versiones que encontraremos, los cuales son

Duster Zen 1.6L 4x2 MT $88.400.000 Duster Intens 1.6L 4x2 MT $95.700.000 Duster Iconic 1.3L 4x2 CVT $108.800.000 Duster Iconic 1.3L 4x4 MT $111.800.000

Recuerde que la versión más completa es la Iconic y es donde encontrará un equipamiento más completo y varios detalles únicos. Lo cierto es que esta nueva Renault Duster brinda una experiencia única de manejo y da gran seguridad. Además, por sus características, se convierte en un vehículo ideal para todo terreno.

