Jóvenes colombianos debutaron en la competencia internacional de robótica en Brasil

En un emocionante paso hacia adelante, el Club de Informática y Robótica Alan Turing (CIRAT) participó por tercera vez en una experiencia internacional de robótica, esta vez en el prestigioso Festival Internacional de Robótica SESI 2023, celebrado en Marina da Glória, Río de Janeiro, Brasil, del 2 al 5 de agosto, donde hizo parte de la First Tech Challenge (FTC).

Con su enfoque centrado en la diversión y el aprendizaje, las mentes brillantes de cinco jóvenes colombianos de entre 13 y 16 años, se embarcaron en un viaje creativo para abordar los desafíos relacionados con el lema ‘energía que alimenta el futuro’.

Esta competencia, considerada la más grande de su tipo en Brasil, abordó conceptos como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), permitiendo a los participantes innovar, construir robots y enfrentar desafiantes retos.

El equipo colombiano de CIRAT, conformado por los jóvenes Emilio Gómez Torres, Alfredo Gómez Torres, Federico Riveros Suanca, Joseph Peñaranda Castro y Michelangelo Romero Chisco, demostraron valentía y determinación en el escenario internacional, superando todas las expectativas y con solo dos meses de preparación del reto, el equipo novato o ‘Rookie Team’ logró el galardón en la categoría ‘Premio de los jueces”, que se entrega al equipo que mejor encarna el desafío FTC.

Los jóvenes afirmaron que esta experiencia única fue profundamente enriquecedora, inspiradora y transformadora, marcando un hito en su trayectoria en la robótica.

“El momento más emocionante fue cuando nuestro robot hizo la mayor cantidad de puntos del lanzamiento que nos correspondía y logró cumplir el desafío de la parte autónoma. El reto ahora es poder abrir la categoría FTC en Colombia para que otros equipos puedan competir de manera local y aspirar a un cupo para la competencia internacional de Robótica FTC que se celebra todos los años en la ciudad de Houston, EEUU” indica Emilio Gómez, vocero del equipo.

“Competir en Brasil fue muy especial porque los equipos fueron muy amables, nos acogieron, nos enseñaron y compartieron toda su experiencia aplicando en todo momento el profesionalismo cordial, uno de los aspectos más importantes a evaluar por los jueces para todos los equipos en la competencia” cuenta Gómez.

En Brasil existe una cooperación público-privada que impulsa los programas de robótica en los colegios como una componente esencial del desarrollo del país, es un ejemplo que Colombia necesita replicar.

CIRAT se dedica a la formación de niños y jóvenes, de edades comprendidas entre los 4 y 16 años, en las disciplinas de la informática y la robótica. A través de un enfoque práctico, el club impulsa a los estudiantes a abordar desafíos lógico-espaciales, programación orientada a objetos, algoritmos de robótica y los fundamentos de la creación de videojuegos con un énfasis en valores y las habilidades del siglo XXI.

Kingston Technology Company, Inc., líder mundial en productos de memoria y soluciones de tecnología, respaldó al CIRAT en su participación en la competición llevada a cabo en Brasil. Bajo la iniciativa Kingston Is With You, Kingston apoya el desarrollo tecnológico a todos los niveles, y su interés por la niñez y su educación. Con este gesto, mostró su confianza en el potencial de los jóvenes talentos colombianos, así como en su capacidad para idear soluciones innovadoras a través de la aplicación creativa de la tecnología.

El SESI nació el 1 de julio de 1946 bajo la tutela del Servicio Social de la Industria (SESI), une a las empresas en su búsqueda por mejorar la educación y elevar los estándares educativos de los ciudadanos brasileños. Más allá de su enfoque en la robótica, SESI también trabaja para crear entornos de trabajo seguros y saludables, con la visión de mejorar la calidad de vida de las personas.