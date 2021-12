Iván Duque y Silvestre Dangond: una conversación entre dos hombres sabios

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Renegados es el nombre del exitosísimo podcast que tienen Bruce Springsteen y Barack Obama. Hace poco esas conversaciones se convirtieron en libro. Ambos hacen una reflexión sobre la responsabilidad de ser hombres públicos, el uno siendo un ícono del rock, el otro el presidente norteamericano más popular y cool desde John F Kennedy. Hay un capítulo del libro que me llamó la atención, en el que hablan de sus esposas, ambas mujeres fuertes. Obama afirma que entre sus opciones nunca estuvo la de oficiar como el macho de la casa, cómodamente sentado en el sofá siendo atendido por su esposa mientras desocupa docenas de botellas de cerveza. Bruce confiesa que hasta los 40 años consideraba impropio de su rol de macho expresar sus sentimientos en público. Todo eso cambió en 1991 cuando se casó con Patti Schiaffa, una reconocida cantante y compositora que, cada vez que puede, lo pone en su sitio. El expresidente de 60 y el músico de 72 han derribado su masculinidad, se han adaptado a las necesidades de sus parejas y, no temen decirlo, son hombres nuevos, libres del yugo patriarcal de ser las cabezas de sus familias.

Es bastante improbable que un hombre acostumbrado al Excell y al Power Point como nuestro presidente pueda leer Renegados. Nadie de su círculo íntimo –compuesto únicamente por María Paula Correa, la verdadera presidenta- le puede hablar del libro porque ninguno lee. Deben ser de la misma vertiente religiosa de Jeison Jiménez, aquel bardo que afirmó que él no necesitaba perder el tiempo con los libros porque estaba ocupado leyendo personas. Pero en caso de que un sapo le llevara la idea Duque, al morder el anzuelo, llamaría al músico con el que mejor se lleva desde que Maluma no le pasa al teléfono: Silvestre Dangond.

La razón por la que Obama accedió a hacer la conversación con Springsteen es porque lo admira. Después de Bob Dylan, el autor de Born in USA es el compositor más respetado de los Estados Unidos. Acá en Colombia no tenemos con quien compararlo. Con Pablo Gallinazus, con Jaime Valencia, aunque nunca hayan llenado estadios porque acá eso de la música protesta es sospechoso, es para marihuanos, para guerrillos, no para la gente de bien que escucha a Silvestre. Entonces nos toca decir, por puro surrealismo, que Duque es Obama y Springsteen Dangond. ¿Se imaginan hablando de nuevas masculinidades?

Hace poco el presidente más patético de nuestra historia empezó a usar una voz gutural, como de cantante de Death Metal de Jericó, para hablar con los soldados después de la captura de Otoniel, despertaba todo, ternura, piedad, menos lo que su asesor de confianza, el payaso Hassan, quería que iba a reflejar: autoridad. Eso es Duque, el señor de los memes. Me imagino que en su uribismo recalcitrante debe ser una afrenta hablar de nuevas masculinidades. Dios mío, su hombría es tan frágil que cualquier viento podría voltearlo. De otro lado está el cantante que una vez posó para la portada de un disco como el propio paraco el mismo que tiene un verso de tan aberrante machismo como

El que enamore a mi mujer

yo le enamoro la de él

¿Qué podrían conversar ambas lumbreras? Hablarían de lo que aman, por ejemplo. Ellos no aman el concepto de democracia, ni son capaces de hablar de políticas globales, legalización de la droga, medio ambiente, o cualquier tema que ocupan a los grandes artistas y estadistas mundiales, no, hablarían de su pasión máxima, Álvaro Uribe Vélez. Contarían anécdotas de él, de cuando estuvieron en Circasia cargándole los maletines en un consejo comunal y vieron como el presidente eterno la arreaba la madre “como un varón de verdad” a uno de sus ministros. Hablarían de la Virgen del Carmen y sus milagros, de la bendición de ser padres y de lo juiciosas que son sus esposas. Porque viendo el trato que ha recibido de presidencia María Juliana Ruiz queda claro cómo se debe comportar la perfecta mujer uribista: una dama de casa, consagrada a su familia y siempre con el lema pontifical de “calladita te ves más bonita”. La antítesis de Michelle Obama porque en Colombia la familia es el hombre y no hay nada más sagrado que la familia.

Aclaro que Obama me parece un personaje sobredimensionado y que su política de inmigración y de política exterior fue tan fascista como la de Donald Trump, pero tiene carisma, es un tipo que lee, que sabe de cultura pop, que te habla de películas, de música, nada que ver con este tecnócrata aburrido, montañero y temeroso de Dios que nos gobierna.

Me gustaría que ocurriera ese podcast, que titularían en su falta de nobleza: Silvestre y Duque, una conversación de dos hombres sabios, y ojalá se gastaran 70.000 millones en él. No tendría que rebuscarme tanto el tema para sacar cada ocho días esta columna de opinión.