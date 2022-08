Hombre: esa palabra que condenó a la mujer a ser una costilla más

No solo quiere decir sexo masculino. En la filosofía hay otros conceptos como "parte de la naturaleza" y "caña pensante". Siempre ha sido polémica

Por: Stephany Alejandra Fandiño Avendaño |

agosto 24, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Cuando se refiere al hombre se puede aplicar a ambos sexos según la Biblia, aunque para gran parte de personas cuando hablamos del ello, solo imaginan a la persona del sexo masculino, y hoy hablaremos un poco de los identificados con el género masculino, el solo ser hombres tiene una perspectiva para las mujeres e incluso para algunos del mismo género, debido a lo que se ha inculcado a través del tiempo y de la educación, los hombres son visto de manera de fortaleza, tolerancia, liderazgo, responsabilidad, ejemplo a seguir y muchas cosas más que les hace tener un gran peso encima solo por el hecho de ser hombres, pero eso no es para todos, ya que algunos no les hace ese renombre y solo se dedican a vivir sin ningún tabú, a ellos no les interesa en lo más mínimo lo que puedan pensar los demás sobre su forma de ser o actuar.

Hoy en día la igualdad de género es más común que en otros tiempos, por lo tanto, si las mujeres exigen ser vistas de esta manera debería de actuar de tal modo que ya no caiga ese peso o esa imagen de superhombre o ser casi perfecto, ellos también tienen fallas como las mujeres, ellos también tienen sentimientos y lado cursi al fin y al cabo también son seres humanos.

-Publicidad.-

Sin embargo, para la historia de la filosofía también se ha registrado una variedad de conceptos del hombre como: "Parte de la naturaleza" (Presocráticos), "Animal racional" (Aristóteles), "Caña pensante" (Pascal), "Una cuerda entre el animal y el superhombre" (Nietzsche), "Animal simbolizante" (Cassier), "Deseo de Dios" (Sartre) y tantos otros de acuerdo con enfoques religiosos, filosóficos, biológicos, económicos, políticos y sociológicos. Todos estos conceptos que marcan al hombre son con los que los identificaban anteriormente, pero ya deberían de actualizarlos con algunos que se designen por sus habilidades y capacidades de ahora, así como hay hombres responsables, amables, respetuosos, amorosos, educados los hay con esas cualidades contrarias, ya no serían vistos como los definían Aristóteles, Pascal y Cassier, ya ser estereotipados de esa manera no es tan realista ni sensato.

Por lo tanto, dice un dicho: trata como te gustaría ser tratado y si el hombre quiere buen trato debería de empezar a tratar con respeto a las mujeres y demostrar porque son catalogados como "Una cuerda entre el animal y el superhombre" (Nietzsche), la igualdad es ver y tratar de la misma forma a todas las personas no importa su orientación sexual, el respeto es lo que hace grande al ser humano y hoy en día esta escaso por la falta de tolerancia y educación, las mujeres no son producto de provocación por su forma de vestir, actuar o expresarse, que algunos hombres lo vean así solo habla de su poca inteligencia y la falta de orientación de sus padres, ya que la educación empieza por casa, las mujeres no atentan contra el hombre por mal interpretar sus actos, gestos o solo por pensar que el hombre se viste de tal manera para llamar su atención, ¿cómo sería visto que una mujer acosara a un hombre o atentara contra su integridad por vestir provocativo?

Publicidad.