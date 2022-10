¿Hay mitómanos en el Gobierno Petro?

Por: Mónica Muñoz Velasco |

octubre 21, 2022

Todos hemos dicho mentiras y hemos caído en la incoherencia en un momento de nuestra vida, eso no es el meollo del asunto y de la actualidad en nuestro país, la situación es gravosa cuando caemos en una conducta patológica que se llama mitomanía

Esa mentira patológica se ha definido como "invención inconsciente y demostrable de acontecimientos muy poco probables y fácilmente refutables", que es muy parecido a la actualidad de nuestro país, cada día observamos con gran extrañeza y admiración cómo los seres humanos podemos ser tan incoherentes que se venden con una imagen totalmente diferentes a lo que verdaderamente son.

Se muestran como defensores del medio ambiente pero apoyan la minería ilegal, apoyan el mal uso de los servicios domiciliarios, la tala de los árboles, son indiferentes ante el maltrato animal y como no seguir enumerando centenares de conductas que atentan contra el medio ambiente y que en la realidad no afectan al defensor disfrazado.

Esto por decir un ejemplo, que me dice del que te vende la idea del respetuoso de la ley pero no le importa infringir las señales de tránsito, irrespetar el semáforo en rojo para autos o motos y el verde del peatón, el que dice en "chiste" es que las leyes se hicieron para violarlas y así sucesivamente, del cura o párroco que te ha dado ese sermón a favor de los derechos de los niños y después se descubre que era pedófilo o de aquel que te demostró la lucha por los más necesitados y despilfarró el dinero de las iglesias, o los que aman el capitalismo y se benefician de él aman las teorías mamertas, definitivamente no acabaré enumerando situaciones cercanas y de gente que nos representa.

Claro que esta conducta es repudiable igual que la mentira, cuando la mentira ya es algo cotidiano y cuando fingir es algo tan normal, el que para convencer a muchos incautos se vale de tergiversar la realidad para ser aceptado, esta situación la estamos viviendo en la actualidad, el mundo está lleno de mentirosos unos por enfermedad otros por lograr la aceptación en una clase social ajena al propio ser.

No obstante, cuando descubrimos la verdad de todo aquello que ha sido manipulado se nos derrumba el mundo a los que decimos la verdad y no utilizamos la mentira como un engaño, o como un instrumento o como aquel que te dice sin sonrojarse "el fin justifica los medios" frase atribuida erróneamente a Nicolás Maquiavelo aplicada más que todo en un plan político.

Como lo que vivimos en Colombia en las elecciones pasadas donde le dieron el triunfo a Petro y donde todo se valía, se usaron: la brujería, las mentiras, la incoherencia, el desprestigio, la mitomanía de algunos salió a flote, la calumnia, la injuria, la discriminación, el racismo, el oportunismo, etc.,

Vale aclarar que muchos dirigentes que utilizaron estos medios que supuestamente repudiaban de todos modos se valieron de estas maniobras Maquiavélicas con el fin de un interés personal, que más los lleva al poder sino los intereses personales porque aquel que va por el interés general no se vale de aquella frase de la señora mamerta de la élite de Colombia Clara López "Uno puede decir no y después cambiar de opinión" cómo les parece toda esta entramada para endulzar los oídos de los incautos que cayeron en esta trampa y aquellos pensantes hoy se sienten engañados porque otros están conformes al ver caras nuevas en el gobierno así sean incompetentes

Todas estas conductas son repudiables, reprochables pero son aceptadas por muchos y de pronto en el transcurso del camino se nos olvida, pero lo que hoy nos preocupa como tal es la conducta patológica se quedó en nuestra Colombia que hoy vemos con preocupación el futuro del país.

A Petro que es el mayor mitómano e incoherente le vale cinco salir a defender a la ministra de Minas, una persona ilustrada en otra área que desconoce el mundo energético y minero que tiene gran importancia en la economía del país pues es uno de los pilares fundamentales y parece que los dos personajes desconocen esta importancia.

Incoherentes al discurso que los eligió porque se llama corrupción pagar un salario a quien no se lo merece, tan irresponsable el uno y el otro de no sentirse capacitado y competente y seguir en este cargo y no removerla, ¿dónde se quedaron los discursos progres?

Qué decir de Roy que como buen mitómano sale a defender a los ministros buenos para nada con un discurso y una defensa basada en la moral y en la ética, por Dios yo nunca había visto tanta incoherencia, mentira y mitomanía que en este gobierno

Los ministros del cambio son tan incoherentes como su jefe político, como el partido de gobierno, como Benedetti, como Roy, como Ozuna, como Irene Vélez, como Patricia Ariza, como Claudia López, como Clara López, como Jorge Iván Ospina, como Daniel Quintero, como Alejandro Gaviria el súper ministro de Santos, como el ministro de defensa Iván Velásquez que anunció una reducción en el presupuesto de esta cartera.

Sin contar que muchas sentencias no han sido canceladas de manera oportuna y legal y que los abogados litigantes son sus colegas y desconoce la realidad por eso hace una donación sin contar con un análisis exhaustivo del este presupuesto afectando el bienestar de la fuerza pública.

En fin como tantos que nos pintaron pajaritos en el aire, pero cuando llegaron a gobernar con espejo retrovisor no saben ni donde están parados porque hoy hasta los taxistas que estaban tan ilusionados con el cambio a un nuevo país están muy pero muy desconcertados con el rumbo del país.

Porque decir una mentira es algo baladí pero cuando se cae en mentir en algo tan sencillo como negar su tierra natal en el caso del presidente que nació en Zipaquirá y lo niega como Pedro negó a Jesús tres veces, de la misma forma ha inventado sus títulos universitarios y así mismo le ha mentido al país con un discurso incoherente mitómano y mentiroso. ¡Despierta Colombia!

