De las 15 mil inscritas llegaron 1500 que esperaron 5 horas al sol y se fueron. Petro terminó en un pequeño auditorio del que trinó de un evento que no existió

.Publicidad.

Se trataba de uno de los ejercicios participativos más anunciados con bombos y platillos por el propio Presidente en una de las regiones, el Valle del Cauca, que votó masivamente por Gustavo Petro. A pesar de la importancia, la organización se le dejó a la joven Gabriela Posso, activa dirigente estudiantil que terminó de Consejera Presidencial de las juventudes, quien en la víspera trinó que se habían llegado a una cifra record de casi 15 mil personas inscritas, cifra que respaldó el Departamento Nacional de Planeación para la gran convocatoria del sábado 15 de octubre.

A un día del más grande Diálogo Regional Vinculante a realizar en la historia del país para la construcción del #PlanNacionalDeDesarrollo quiero informar que hemos llegado a los 14.030 inscritos/as y confirmó asistencia el presidente @petrogustavo y 16 integrantes del alto Gob. pic.twitter.com/0b60a9Zpx8 — Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) October 14, 2022

-Publicidad.-

Pero no hubo tal masiva concurrencia. A los sumo llegarían 1500, con una buena parte de los asistentes movilizados en buses facilitados por la Gobernación del Valle en cabeza de Clara Luz Roldan -quien no asistió-, para transportar participantes desde 27 municipios del departamento, y que esperaban que esperaban parqueados a la culminación del evento al final de la tarde.

La mega reunión se anunció como el gran laboratorio de participación ciudadana porque el palabras del propio Presidente, “queremos que el Plan de desarrollo lo haga la gente”. El director del Departamento de Planeación Nacional responsable de la consolidación del documento que será la hoja de ruta de los 4 años del gobierno Petro, el connotado académico el economista Jorge Iván González, formaba parte del pelotón de siete ministros y ocho altos funcionarios presentes en la Universidad Del Valle que se movilizaron en la mañana del sábado dispuestos para el ejercicio vinculante que contaba con una gran preparación formal que había dispuesto de 133 salones /espacios para cinco ejes temáticos y catorce mesas poblacionales con capacidad para más de 10.350 personas prevista por los organizadores. La participación masiva resultaba promisoria.

Publicidad.

El esfuerzo iba a ser sobrenatural porque estaba previsto un trabajo de cinco horas para entregar insumos desde las regiones para el Plan de desarrollo que recogerían los técnicos de Planeación Nacional y entregarían a manera de conclusiones a las 6 pm. Un ejercicio de participación un poco inverosímil pero que bien ameritaba ser reportado. Pero al final nada de esto sucedió. Todo quedó en el papel. No se exigía registro de ingreso en el control de entrada delegado a la guardia indígena con sus bastones y pañuelos verde y rojo. La larga cola atropellada por un inesperado chubasco terminaba en las canchas deportivas donde estaba la tarima y las grandes pantallas que esperaban la trasmisión del esperado discurso de instalación por parte de Gustavo Petro, que nunca sucedió.

Pasado el medio día y después de cuatro horas a pleno sol y con intermitentes lloviznas, la joven maestra de ceremonia, llamó a subir a la tarima a los siete ministros -Justicia, minas, transporte, medio ambiente, cultura, deporte, trabajo- , tres consejeros presidenciales, seis directores de departamentos -Planeación, SAE, Prosperidad Social, Gestión de riesgo, Artesanías de Colombia, Restitución de tierras-, para completar una copiosa presencia de 16 funcionarios del alto gobierno, y al alcalde de Cali Jorge Iván Ospina quien se ganó una sonora rechifla.

El alcalde de Cali @JorgeIvanOspina fue abucheado cuando el Rector de Univalle lo saludo en el primer de diálogo regional vinculante. pic.twitter.com/OzaBk4R8OT — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) October 15, 2022

LLEGA LA MUSICA, HABLAN LOS MINISTROS

En un intento por apaciguar la espera llegó la infaltable dosis musical con ritmo del Pacífico, dando inicio al estallido cultural anunciado en esos términos por la Ministra de cultura Patricia Ariza para celebrar los 100 dias del gobierno. Por las cadenas de WSP de los periodistas se advertía que de llegar, el Presidente aparecería pasadas las 2pm. Durante más de una hora intervinieron todos los altos funcionaros presentes en la tarima, buscando calentar el público, con el sello de campaña del Pacto Histórico en tono triunfalista del cambio que llegó para quedarse y las reformas dirigidas a hacer de “Colombia potencia de vida”.

Pero nada arrancaba entusiasmo. Ni la satanización de la Ministra de ambiente Susana Mohamed al monocultivo de la caña de azúcar devorador del agua del subsuelo sumado a su efecto contaminador, ni las vociferantes consignas del derecho a la tierra y a la cultura por parte de Patricia Ariza ni las promesas de canchas deportivas de Maria Isabel Urrutia inmutaron a los pacientes electores de Gustavo Petro, que parecían aún no perder las esperanzas de poder escucharlo de viva voz. Pero no. Pasaba el tiempo. El hambre apremiaba y el Presidente no llegaba.

Y así lo entendió, la Consejera presidencial de juventud Gabriela Posso cuando el reloj marco la 1.30 pm y sin disimular su frustración como organizadora del evento, tomó el micrófono para anunciar la llegada de los almuerzos -lechona fría en cajitas de cartón-y llamó al recreo. Se daba por descontado que el Presidente había incumplido, una vez más, la cita con la gente y que no habría discurso de instalación del cacareado dialogo regional vinculante. Después de la pausa, vendría la invitación a ocupar alguno de los 133 salones dispuestos para hacer la tarea para la cual habían sido convocados. Pocos respondieron. La dispersión fue total. La llovizna regresó y muchos de quienes habían llegado por sus propios medios partieron. El montaje armado con tarima, carpa y grandes pantallas para retransmitir la elocuencia presidencial para la instalación del gran diálogo regional vinculante, quedó desierto con el quórum inicial reducido a mínimos.

Tenía la ilusión de asistir a un espacio inédito con el #DiálogoVinculante, no fue así. El Pte @petrogustavo no llegó a la hora estimada. El sol inclemente, de las 7 a la 1 pm no se había avanzado en nada significativo. Preocupante, si así es la planeación… Mucho por mejorar pic.twitter.com/pUQZQ1Zc8M — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) October 15, 2022

PETRO LLEGÓ, PERO YA QUEDABAN POCOS

Buena parte de quienes quedaron para cumplir la tarea fueron aquellos que dependían de los buses que los habían trasladados a la universidad además de unos cuantos francamente interesados en el ejercicio participativo, activistas voceros de iniciativas regionales puntuales. Y en efecto a las 2 .30 p.m apareció el esperado Gustavo Petro, recibido por la Guardia indígena y un grupo de muchachos que lo llevaron al Auditorio 2 localizado en el Edificio de ciencias donde se encontraba el director de Planeación Jorge Iván González y la Consejera Gabriela Posso con un centenar de participantes. Tomó el micrófono para improvisar el discurso que reproduciría a las 14.54 pm en un trino a través de su potente cuenta de twitter con sus más de 6 millones de seguidores, para dejar registrada su presencia en el fallido evento.

En el lanzamiento del dialogo regional de Cali. Que el Plan de desqarollo de Colombia lo dibuje las manos multicolores del pueblo. pic.twitter.com/jDg35d0EHl — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2022

Con este trino presidencial se buscaba dejar borrado la realidad de lo ocurrido en la frustrante mañana; el esfuerzo de la gente para desplazarse hasta la Universidad del Valle un sábado de puente; el desgaste de los organizadores y los recursos derrochados en un inútil evento que resultó una performance, una puesta en escena de un inexistente ejercicio participativo. Algo similar debe haber pasado o estar por ocurrir en los anunciado 46 diálogos regionales vinculantes que como están las cosas pueden terminar siendo un globo presidencial más.