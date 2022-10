.Publicidad.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una de las creadoras de contenido más polémicas y controversiales, pero ella no sólo se dedica a ser influencer, sino que con sus productos de Keratinas se ha ganado el título de empresaria.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram dio a conocer que tiene pensado expandir su negocio a otro país y que incluso fue condecorada en aquella tierra.

De acuerdo con la influencer, por su labor con las mujeres y su carácter emprendedor recibió un reconocimiento de parte de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y la Asamblea de Ecuador.

Así mismo, agradeció a ese país, a sus seguidores y clientes, además anunció que exportará sus productos “Cada día estamos creciendo más, pronto llegaremos a Ecuador y al resto del mundo”, concluyó.

Cabe recordar que hace unos días Epa Colombia hizo creer a más de uno que estaba mal de dinero, pues subió un video pidiéndole el favor a sus seguidores de que adquieran la mercancía que ella comercializa

“Necesito pagar una deuda, entonces, quería que me ayudaras. ¿Qué tal, si me compras un ‘súper combo’ y te puedes llevar cualquier camisa? (...) Si me compras por el ‘call center’, te envío mi ropa, toda mi ropa es cara, todo vale de 100.000 pesos para arriba”, escribió en su momento, capítulo que parece que ya quedó atrás.

