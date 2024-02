Gardeazábal puso a prueba a la IA y esto fue lo que sucedió

Por: Manuel Tiberio Bermudez Vásquez |

febrero 27, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Fotografía: Archivo particular

.Publicidad.

Hace pocos días el escritor tulueño, Gustavo Álvarez Gardeazábal, en su habitual columna en audio que trasmite diariamente por Spreaker, y que tituló «Las IA compiten con la verdad», se refirió a una experiencia que tuvo con las IA.

Como sabemos, los analistas señalan que la IA se está volviendo competitiva para los seres humanos en muchas tareas generales. Han alertado también que se ha pronunciado sobre el asunto; escritores, fotógrafos, pintores, periodistas y muchas personas que ejercen otros oficios y que a esta altura de la tecnología, la pueden realizar también sistemas de Inteligencia Artificial, con detrimento para los creadores humanos.

..Publicidad..

Pero de lo que quería contar es que Álvarez Gardeazábal dijo en la emisión No 829 sobre la experiencia que tuvo con las IA, y según lo narrado por el escritor hay que dudar de la inteligencia que pregona la inteligencia artificial.

...Publicidad...

Con la buena fama de gurú que tiene, me lo imagino en su escritorio allá en El Porce, inclinado sobre su computador, haciéndole preguntas a uno de esos chats de IA, que muchos afirman son una maravilla y que todo lo responden.

....Publicidad....

Continúa contando en el audio; y como uno sabe que como practica la incredulidad desde que estudiaba en el Colegio de las Madres Franciscanas, en su hoy golpeada Tuluá, consultó a la IA sobre un asunto especifico. Ah, pero no interrogó una sola, fuera a ser que la muy astuta lo fuese a engañar así que consulto dos Chat Gpt diferentes por aquello de "la astucia tulueña".

Y a ambas el incrédulo irredento les preguntó: ¿De qué trata la novela Comandante Paraíso de Gustavo Álvarez Gardeazábal?

Lo imagino con una sonrisa burlona, echándose hacia atrás en la silla de su escritorio y atento a la respuesta.

El resultado fue de novela. Una, quizá la más despistada de la red, le respondió, según señala Gustavo: "La novela Comandante Paraíso de Gustavo Álvarez Gardeazábal, trata sobre la vida de un personaje llamado Porfirio Barba Jacob, un hombre que se convierte en un líder guerrillero en Colombia".

Cuenta el escritor que estuvo a punto de soltar una carcajada, pero yo imagino que se lo impidió que de repente Alfredo pensara que el escritor se estaba volviendo loco.

Así que con sonrisa miró detenidamente la respuesta que le daba la otra IA consultada.

«Comandante paraíso», es la historia de un narcotraficante ficticio, llamado Enrique Londoño, donde se disecciona el fenómeno del narcotráfico en Colombia».

Señala Gardeazábal, -ya en plan premonitorio-, que no consultó otras porque «supongo que se trata de una batalla futura entre quienes dicen la verdad y quienes la extraen como negocio sin verificarla; y como la verdad no siempre gana, he perdido mi optimismo en el futuro y tengo que añorar el ábaco, mientras esto se aclara".

Nota: La crónica de Gardeazábal se retransmite diariamente en mi emisora online Charlemos Radio

Charlemos Radio (charlemosradios.blogspot.com)