Grupo de estudios Huochyká en contra del golpe blando en contra del gobierno Petro

Por: Huichyká |

febrero 07, 2024

El Grupo de Estudios Huichyká, eleva una contundente voz de protesta en contra de la evidente desestabilización a que está siendo sometido el gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego y cuyo objetivo es aupar un golpe blando en contra de la dignidad presidencial y la decisión democrática de la ciudadanía.

Respetamos los valores democráticos y la institucionalidad, desafortunadamente algunos individuos que lideran la PGN y la Fiscalía General de la Nación se han dedicado a utilizar su poder, delegado por las leyes de la nación, para motivar un caos que pueda poner en peligro toda la estructura democrática colombiana.

Por lo anterior, y, sobre todo, ante la evidente ruptura institucional a que ha sido abocada la república de Colombia, invitamos a toda la ciudadanía a rechazar sin miramientos todo intento golpista que provenga de la oposición representada por el señor Francisco Barbosa Delgado, actual Fiscal General de la Nación y de la señora Margarita Cabello Blanco, actual Procuradora General de la Nación, así como de cualquier persona natural o jurídica que se encuentre conectada con la oposición decidida a erosionar la gobernabilidad y prestigio del gobierno del presidente Petro.

Los intereses políticos y electorales de Barbosa Delgado no pueden poner en peligro la democracia e institucionalidad de la nación, por esa razón, exigimos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se elija cuanto antes a la nueva Fiscal General de la Nación, para evitar la interinidad, o sea, el gobierno en cuerpo ajeno del actual Fiscal Barbosa, que termina su periodo el 9 de febrero del presente año.

La CSJ tiene la responsabilidad de actuar de manera pronta y oportuna, ya que, indiscutiblemente, la terna presentada por el Ejecutivo cumple largamente con los requisitos de ley, por lo que la rápida escogencia de la nueva líder de este organismo adscrito a la rama judicial colombiana no debería generar resistencia. No existe, entonces, ninguna razón para ralentizar dicha denominación a no ser que, también, la altísima Corte, se encuentre, de alguna manera aliada a la treta de la actual Fiscalía, lo cual sería un golpe fatal al corazón de la rama judicial, muy politizada, por cierto, en los últimos años.

Huichyká nace para apoyar los valores democráticos desde el deber-ser y hacer, desde la teoría y la praxis, desde la pedagogía y la política en el sentido más amplio de la palabra; por esa razón, este Grupo de Estudios invita a que las ciudadanías libres se manifiesten este 8 de febrero para exigir la pronta elección de la Fiscal General de la Nación y rechazando sin ningún tipo de timidez, la asonada a la que está siendo sometido el gobierno del Honorable Presidente Gustavo Petro Urrego

Huichyká es Conocimiento y Conocimiento es Poder

Firman: Sonia Edit Torres, Milena Álvarez, Iván Hernán Potier, Claudio Ramírez y César Augusto Patiño