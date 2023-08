Gobernadora entregó en Luruaco el quinto Living Lab. del Atlántico

.Publicidad.

La gobernadora, Elsa Noguera, sigue llevando buenas noticias para la educación del departamento. Este jueves la mandataria entregó en el municipio de Luruaco el quinto espacio de innovación y co-creación Living Lab habilitado por la Gobernación en el Atlántico.

“Estamos entregando el quinto Living Lab del Atlántico, un espacio de co-creación e innovación en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Luruaco, que sirve como articulador de los colegios ubicados en el sur del departamento y está beneficiando a 11 mil estudiantes y 483 docentes de 12 colegios. Esto se suma a los laboratorios de innovación que ya entregamos en Puerto Colombia, Galapa, Baranoa y Manatí, para promover la investigación y las vocaciones científicas de nuestros estudiantes, profes y directivos”, afirmó la mandataria.

-Publicidad.-

La secretaria de Educación Departamental, Catalina Ucrós Gómez, indicó que con estos Living Labs se benefician más de 350 grupos de investigación en todo el departamento, al igual que más de 20 mil estudiantes que hacen parte de estos grupos. “Son espacios propicios para desarrollar las competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) de nuestros chicos, pero también para fortalecer el trabajo en equipo y relacionamiento que debe primar en los establecimientos educativos del departamento. Esta es una iniciativa de nuestra Gobernadora para mejorar y facilitar el trabajo de profesores y directivos docentes”, concluyó.

Para Jorge Royero, docente de matemáticas de la IE Técnica Agropecuaria de Luruaco, disponer de estas aulas de innovación tecnológica le ha permitido a toda la comunidad educativa expandir su conocimiento. “Esto le está permitiendo a los estudiantes y a toda la comunidad educativa tener unas perspectivas diferentes, nuevas opciones para que en el día de mañana sean unos profesionales que aporten a la comunidad y mejoren el desarrollo del país. Quiero agradecer a la Gobernación, a la Secretaría de Educación del departamento por haber hecho realidad este Living Lab, dotado de altas tecnologías y que nos permite desarrollar muchos semilleros de investigación”, manifestó el docente.

A su turno, Gabriela Berdugo, estudiante de la IE Técnica Agropecuaria de Luruaco, expresó que lo que más le gusta del Living Lab es la oportunidad de tener todas esas tecnologías que antes no tenían y la posibilidad de crecer en conocimiento. “Lo que más me llama la atención es que todos los días aprendemos cosas nuevas, que nos van a servir más adelante en la universidad y en la vida laboral. He trabajado mucho con un software llamado Solidcore, en el que podemos crear y diseñar piezas en 3D, que luego serán llevadas al punto físico con impresoras. Esto es una oportunidad que muchas personas no tienen y que nosotros estamos contando con ella todos los días, podemos practicar, mejorar.

Vea también:

*Con información de la Gobernación del Atlántico.