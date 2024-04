Esta es la nueva camioneta de MG que se posiciona como una de las más baratas de Colombia

.Publicidad.

Colombia ha sido el escenario de grandes lanzamientos a lo largo de este año. Son varios los vehículos que han sido presentados en el país y la verdad, no sé sabe cuál es mejor respecto al otro. Sin duda, han sido modelos que resaltan y destacan por varios factores. Además de ser carros que relucen por sus apartados modernos, los precios de algunos de estos vehículos, sorprenden a cualquiera. Un claro ejemplo de esto es, la nueva camioneta de MG que ya fue presentada en Colombia. Estamos hablando de la ZS 2025, que llegó para sorprender incluso a los más escépticos.

ZS 2025, la nueva camioneta de MG que llegó a un precio sorprendente

La marca MG quiere ganarse un lugar muy positivo en el segmento de los SUV y empezó esto con el pie derecho. Recientemente presentaron en Colombia la línea ZS 2025, con la que quieren lograr su propósito. Ahora bien, este modelo tiene un diseño que ya es conocido, pues es el mismo de la ZS eléctrica. Un diseño moderno, aunque sus cortes no son tan agresivos como otros modelos del segmento. Aún así, es un SUV amplio y con varias características destacables en el mercado. Ahora bien, se podrá conseguir en 4 versiones diferentes, las cuales varían su precio.

Pero es hora de hablar de su apartado mecánico, el cual es bastante llamativo. En primer lugar nos vamos a encontrar con la caja manual de 5 velocidades. Ahora bien, todas comparten un mismo motor, el cual es de 1.5 litros con buenos caballos de potencia y un torque decente. También encontraremos una versión automática, la cual es de 4 marchas. Esta nueva camioneta de MG, cuenta con ABS, EBD, aunque la versión más completa en su apartado de seguridad es la 1.5 AT Plus. Esta cuenta con 6 airbags, mejor equipamiento tanto interno como en el exterior.

Es hora de hablar de su precio. La versión más económica es la MT Plus, que cuesta $74.990.000. A ella le sigue la AT Plus de $84.990 y finalmente encontramos la versión más completa y llamativa, la AT Confort. El precio de esta última edición es de $94.990.0000. Si quiere conocer más de este modelo, lo puede hacer por medio del siguiente link.

