En qué están César Gaviria y Álvaro Uribe

Los dos expresidentes tienen más de un parecido.

Siguen siendo quIenes más capacidad tienen de controlar votantes. Pero, al igual que en el poder que tuvieron, también se parecen en el desprestigio que han sufrido.

No por casualidad respecto a ambos se considera que serían un lastre para la candidatura que contara con su vinculación.

Tienen en común lo que perderían como relevancia política si no logran que sus candidatos prosperen. Y por eso ambos luchan por mantener una vigencia que se les escapa.

Coinciden ambos expresidentes en dirigir cada cual uno de los sectores políticos que eligieron a Duque. O sea, en estar amarrados a ese otro lastre que representa hoy el vínculo y la responsabilidad de la gestión del Gobierno.

Eso lleva a tratar de estudiar la situación en que se encuentran y las movidas o acciones de cada uno.

Pareciera que ambos asumen que el paso de Petro a la segunda vuelta es un hecho prácticamente cumplido. Converge el interés de ambos en el intento de que esto no suceda.

Alrededor de esto cuentan con la estrategia de todos quienes representan o han tenido alguna forma de poder hasta el momento, consistente en mostrar a Petro como el ‘coco’ que acabaría con el país. Al respecto puede suceder que la táctica de utilizar el contraste con él, sobredimensionando sus posibilidades o sus propuestas, acabe convirtiéndolo en efecto en uno de los que pasan a segunda vuelta, compitiendo Uribe y Gaviria por el cupo restante.

El desprestigio personal, el distanciamiento de las bases del partido del cual respectivamente fueron jefes, la identificación con un gobierno que por lo menos por el momento es visto como un total fracaso; la tambien por lo menos transitoria ventaja en las encuestas del único otro líder que como ellos mueve votos por cuenta propia; todo esto los ha llevado a aparecer como fantasmas buscando desesperadamente ubicarse detrás de alguna candidatura que les de expectativas de ‘colincharse’ a la coalición ganadora.

Para Uribe es claro que si el candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga no logra incluirse en la consulta de la antes llamada Coalición de la Experiencia (ahora Equipo por Colombia) las posibilidades que pase a la segunda vuelta una propuesta de derecha se minimizan. Su candidato in pectore sería Fico Gutiérrez, pero no puede desligarse del escogido por su partido. Entre otros miembros de esa consulta poca coincidencia ideológica o programática tienen o intentan, por lo tanto Zuluaga cabe sin obstáculos en ella; y, como por fuera de esa coalición no tiene la más mínima posibilidad de ganar un pase a la segunda vuelta, su ingreso es casi seguro.

El caso de Gaviria es más complejo. El rechazo y la mala imagen a nivel nacional es innegable. Pero peor lo es ante las bases que se consideran liberales, en cuanto a identificadas con la tradición, la ideología, la historia y las contribuciones al país del Partido Liberal. Desaparecida la opción de proponer algún candidato para la Coalición Centro Esperanza, solo puede mantener alguna vigencia en los resultados de la elección al Congreso. Con una ‘disciplina para perros’ que envidiaría Laureano Gómez, obliga con el aval a cualquier dirigente que tenga votos propios a sumarlos a unas listas que él mismo elabora. Pero es sabido que ningún elegido depende o recibió votos por cuenta de estar en las listas ‘oficiales’ y una vez adquirida la curul con votos propios poco interés tendrán en seguir instrucciones del ‘Director del Partido’. Con el rechazo total del centro izquierda y la imposibilidad de ser recibido en el Pacto Histórico, la única aunque remota posibilidad de participar en alguna forma en los comicios es apoyando la coalición de derecha –Equipo por Colombia- (si es que lo reciben).

Así, las listas uribistas sin su nombre para jalonarlas disminuirán las curules, pero un candidato suyo Federico Gutierrez podría ganar. Mientras que César Gaviria sin aportar nada al otrora Gran Partido Liberal podrá reivindicar varias curules, pero no solo lo dejará por quinta vez consecutiva sin candidato a la Presidencia, sino que corre el riesgo de que sea rechazado y desaparecido de todos los escenarios de presidenciales.