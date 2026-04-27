- El revolcón de marcas que Gilinski quiere hacer en Nutresa tiene una audaz ejecutiva detrás

María Botero lidera un cambio de presentación de 17 productos que entierra 60 años de tradición para priorizar un mensaje positivo a los colombianos

En medio del debate por los posibles cambios en el etiquetado de alimentos en Colombia, Grupo Nutresa de Gilinski decidió moverse en otro terreno: el de las emociones. Con la campaña #ElSaborDeCreer, la compañía le dio un giro radical a la forma en que presenta 17 de sus marcas más emblemáticas, reemplazando sus nombres por mensajes positivos que buscan conectar de otra manera con los consumidores.

La apuesta no es menor. Marcas como Jet, Jumbo, Corona, Chocolisto, Ducales, Saltín Noel, Zenú, Doria, Chocolate Corona y Sello Rojo dejaron de lado, por un momento, su identidad tradicional para hablarle al país desde otro lugar: el optimismo.

Detrás de esta estrategia está María Elisa Botero, una ejecutiva que ha construido su carrera entendiendo cómo se comportan las audiencias en entornos cambiantes. Su llegada a la compañía no fue casual. Forma parte del nuevo momento que vive Nutresa bajo el control del grupo empresarial liderado por los Gilinski, en donde el marketing dejó de ser un área de soporte para convertirse en pieza central del negocio.

La campaña liderada por María Botero que buscan poner a volar los productos de Nutresa de los Gilinski

Botero es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana y desde sus primeros años mostró una inclinación poco común: combinar la narrativa con los datos. Esa mezcla la llevó a dar sus primeros pasos en Caracol Televisión, donde fue analista de programación. Su paso allí fue breve, pero suficiente para entender el funcionamiento de las audiencias.

Luego vendría un reto mayor: liderar el desarrollo de Caracol Play en sus primeras etapas, cuando el consumo digital apenas comenzaba a consolidarse en el país. Ese conocimiento la puso en el radar de plataformas globales.

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En 2014 llegó a Twitter (hoy X), siendo la segunda empleada en Colombia. Su misión era clara: trabajar con medios para hacerlos relevantes en tiempo real. Dos años después ya estaba vinculada al equipo regional en América Latina.

El siguiente salto fue en 2017, cuando se sumó a Meta, donde lideró alianzas estratégicas de medios para la región Andina durante seis años. Allí entendió de primera mano cómo cambiaba el consumidor digital, cómo se informaba y, sobre todo, cómo tomaba decisiones.

María Elisa Botero en Georgia Tech Scheller College of Businnes dando una charla sobre negocios y marketing

Tras su salida, en medio de los recortes que vivió la industria tecnológica, se tomó un tiempo para su vida personal y trabajó como consultora independiente. En 2024 regresó al mundo corporativo con TikTok, en el área de operaciones creativas para la región Andina y el Cono Sur.

Su paso por la plataforma china fue corto, pero suficiente para volver a llamar la atención. En marzo de 2025, los Gilinski la ficharon para liderar el mercadeo de Nutresa, en un momento clave para la compañía.

Y los resultados empezaron a verse. Ese mismo año, la empresa reportó ventas consolidadas por 20,6 billones de pesos, un crecimiento del 10,7 % frente a 2024. Más allá de las cifras, lo que Botero ha buscado es transformar la relación entre las marcas y los consumidores, llevándolas a escenarios más cotidianos y cercanos. Un ejemplo de ello ha sido la activación de Ducales con su “Migao”, una estrategia que conecta tradición con nuevas formas de consumo.

Esa lógica es la que se ve reflejada en #ElSaborDeCreer. La campaña no se limita a cambiar empaques. Incluye una pieza audiovisual en la que los productos aparecen integrados en escenas del día a día del colombiano, reforzando la idea de cercanía.

El enfoque de Botero gira en tres pilares: consumidor, innovación y transformación. Bajo esa visión, los mensajes optimistas reemplazan los nombres en los empaques, buscando generar una conexión emocional que trascienda el producto.

No es una apuesta menor si se tiene en cuenta que Nutresa maneja más de 169 marcas y tiene presencia en más de 80 países. La campaña, en ese sentido, funciona como una declaración de intenciones: entender que, en un mercado cada vez más competido, no basta con vender productos, hay que construir significado.

Parte del nuevo lanzamiento de Nutresa.

En medio de regulaciones, cambios en hábitos de consumo y nuevas generaciones más exigentes, la estrategia de Botero apunta a eso: hacer que marcas tradicionales vuelvan a sentirse actuales. Y, de paso, demostrar que incluso los productos más conocidos pueden contar una historia distinta.

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