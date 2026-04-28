- Pisan duro los suizos dueños de Sikka que quieren mandar en el negocio de la construcción en Colombia

Tienen entre sus planes adquirir los productos turcos Akkim, fuertes en adhesivos y selladores, y en 2025 vendieron cerca de 220 millones de francos suizos

Sika, la compañía de origen suizo anunció en febrero de este año un acuerdo para adquirir Akkim Yapi Kimyasallri, el fabricante líder de adhesivos y selladores con sede en Turquía. El objetivo de esta adquisición es lograr un mayor alcance geográfico y una mayor eficiencia operativa, dada la considerable capacidad de producción de Akkim. La adquisición incluye la compra del 100 % de Akfix Kimya, Akde Kimya y Akkim Europe.

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Por tal razón, este mes de abril Sika Colombia y el Grupo Akkim han solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio la integración de sus actividades en el país. De concretarse, esta operación reforzará la posición de Sika como socio preferido de distribuidores, generando impacto en mercados relevantes de espuma de poliuretano, adhesivos y productos impermeabilizantes a nivel nacional.

Qué es Sika

Sika fue fundada en 1910 por Kapar Winkler luego de inventar el Sika-1, un aditivo impermeabilizante de mortero de fraguado rápido, que se utilizó para impermeabilizar el túnel San Gotardo, y permitió a la compañía ferroviaria suiza electrificar la importante conexión entre el norte y el sur de Europa.

Sika Colombia es la única subsidiaria de Sika en el país y todas las actividades económicas del Grupo Sika a nivel local se llevan a cabo a través de esta. Llegó a Bogotá en septiembre de 1951 y sus productos comenzaron a usarse en grandes obras de la ciudad como el Hospital Militar, el Aeropuerto El Dorado y el Coliseo Cubierto El Campín. También han participado en obras como la represa Chivor y Río Prado, las hidroeléctricas de San Carlos, Betania y Guavio, así como en la impermeabilización del Templo Mormón en Bogotá.

Algunos de los productos de ambas empresas

A finales del año pasado, Sika inauguró su sexta planta en el país, esperando con ella ampliar su participación en el mercado nacional, que es del 20 % y representa una facturación de alrededor de $ 504.000 mil millones, según explicó su gerente general en Colombia, Andrés Vanegas. Sus plantas están ubicadas en Tocancipá y La Calera (Cundinamarca), Rionegro (Antioquia), Palmira (Valle), una planta de polvos en Duitama (Boyacá), una moderna planta de morteros y aditivos en Barranquilla (Atlántico).

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Sika manufactura, produce, comercializa, importa y exporta productos químicos especializados, utilizados principalmente en los sectores de la construcción y la industria.Más específicamente: mezclas de concreto, morteros, sellantes y adhesivos, material de reforzamiento, sistemas de refuerzo estructural y pisos industriales, así como techos y sistemas de impermeabilización. Entre sus principales productos están: selladores elásticos (Sikaflex), impermeabilizantes (Sikafill y SikaTop), y aditivos para concreto (Sika-1 y Antisol).

El Grupo Akkim que pasará a manos de Sika

El Grupo Akkim es un productor internacional de productos químicos, especializado en la fabricación de adhesivos, sellantes, espumas de poliuretano, aerosoles y productos impermeabilizantes, fundado en 1977 en Yalova, Turquía, con presencia en más de 130 países.En 2025, Akkim generó ventas de aproximadamente 220 millones de francos suizos, y cuenta con dos plantas de producción a gran escala y de alta eficiencia en Turquía y Rumania.

Entre sus marcas propias se encuentran Akfix, WhiteChem, Eurofix y ProLoc, pero también provee productos bajo marca blanca. Aunque su principal enfoque comercial es de empresa a empresa (B2B), hace presencia en diversos sectores como la construcción, el industrial, el automotor y el marino, y también ofrece productos que facilitan el “hágalo usted mismo” (do it yourself, DIY).

Antes de su venta a Sika, Akkim funcionaba como una empresa familiar de rápido crecimiento y formaba parte del Akkök Holding, un conglomerado turco, fundado en 1952 por Raif Dinçkök. La gestión y propiedad del grupo está vinculada a la familia Dinçkök, con Raif Ali Dinçkök como presidente del consejo de administración. El holding se mantiene como uno de los conglomerados más sólidos de Turquía con más de 70 años de experiencia, con fuerte presencia en producción, exportación y empleo.

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