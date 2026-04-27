Los  5 grandes medios de comunicación de Colombia perdieron millones en el 2025  

El Tiempo de Sarmiento, El Espectador de los Santo Domingo, RCN radio y TV de los Ardila, Caracol radio de J Oughourlian y Semana de Gilinski cerraron en rojo

La crisis económica de los medios de comunicación tradicionales tanto en el mundo como en Colombia parecería difícil de detener y lo confirman los resultados del año pasado. Según la información de los según sus registros mercantiles en las cámaras de comercio. Según el Registro Único Empresarial y social RUESque recogió en una nota el portal Valoranalitik, la realidad financiera de los medios es muy complicada.

El informe muestra que de los 23 medios analizados solo 9 pasaron el año 2025 sin perder dinero y a esto se suma la sistemática pérdida de audiencias producto de la irrupción masiva del ecosistema digital que incluye portales WEB y redes sociales.

Sobresale en este escenario la realidad de los grandes medios de comunicación, algunos de ellos centenarios y que han cambiado de manos en los últimos veinte años, como es el caso del periódico líder en Colombia El Tiempo que fue adquirido por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo en 2012. A pesar de los recortes en la planta de personal y del abrupto traslado a un espacio mucho menor, dejando atrás el tradicional edifico de la Calle 26 que demolió para realizar un proyecto inmobiliario, este arrojó pérdidas por $ 37 mil millones.

@X Luz Angela Sarmiento ha manejado El Tiempo desde que fue adquirido por su padre y así lo hizo desde Londres donde su esposo Antonio José Ardila fue embajador nombrado por Iván Duque

Superó a El Espectador que desde que lo adquirió Julio Mario Santo Domingo en 1997 no ha hecho otra cosa que perder dinero. Se trató más de una movida estratégica que de negocios. Este año fueron $ 22 mil millones. Compensa con las utilidades logradas en la televisión, en la que el Canal Caracol, presidido por Gonzalo Córdoba, marca la pauta en programación y raiting, con lo cual arrojó más de $ 10 mil millones. Una buena noticia económica que contrasta con el golpe reputacional resultado del escándalo generado por denuncias de acoso sexual que forzaron el retiro de dos de sus presentadores estrella Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Este es el cuadro que presenta Valoranalitik de pérdidas y ganancias y utilidades consolidadas de 23 de reconocidos medios colombianos.

La revista Semana, de propiedad de Gabriel Gilinsky desde finales del 2020 cuando se la adquirió a su fundador Felipe López no ha logrado encontrar su equilibrio económico. La apuesta de Gilinsky se dio en el momento de la transición hacia la información digital y en su momento resultó una apuesta prometedora pero la cambiante realidad de la distribución digital no ha favorecido a Gilinski quien perdió más de $ 7 mil millones.

No está claro cuál será el destino editorial de la revista tras el regreso al medio después de la pausa política que realizó a finales del año pasado cuando aspiró a la presidencia de la República con una candidatura por firmas que no le dio el resultado electoral esperado.

Por el lado de la radio, la cadena Caracol que fue adquirida en el 2012 por el Grupo Prisa, controlado por el fondo Ambar Capital cuyo máximo accionista es el francés Joseph Oughourlian. dio una pérdida superior a los # 13 mil millones que forzó a la organización manejada desde Madrid, España a tomar medidas drásticas desde finales del año pasado. Tras la unificación de la cadena básica con la W en un solo noticiero matinal bajo la dirección de Julio Sanchez el recorte de periodistas y producción fue significativo, buscando enderezar las cargas.

RCN Radio fue el medio que más perdió

La realidad de RCN radio y el canal de televisión de los herederos de Carlos Ardila Lulle, es igualmente complicada. El canal ahora bajo la dirección del experimentado José Antonio De Brigard lleva años dando pérdida pero no así la cadena radial, que tuvo momentos de gloria bajo la dirección de Juan Gossain quien le imprimió carácter, reemplazado después por un equipo en cabeza de Yolanda Ruiz.

Las pérdidas de la cadena de los Ardila fueron de $ 39 mil millones superando incluso al periódico El Tiempo. Tras la muerte del fundador de la Organización Ardila Lulle en agosto del 2021 un patrimonio de 1.5 mil millones de dólares, las responsabilidades empresariales quedaron divididas entre los cuatro hijos lideradas por Carlos Julio y Antonio José, siendo Carlos Julio el encargado dentro de la familia del manejo de los medios de comunicación, que aunque no han logrado encontrar un camino de éxito sigue siendo una inversión estratégica para la familia Ardila Gaviria como ocurre con los dueños de los grandes medios en Colombia.

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