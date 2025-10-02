Jaime Gilinski como presidente de Nutresa escogió un equipo directivo masculino con una sola mujer que acaba de entrar

María Elisa Botero la nueva vicepresidente de mercadeo viene de trabajar en Tik Tok y hará equipo con 13 vicepresidentes, 9 de estos ya trabajaban en el grupo

La nueva era de Grupo Nutresa está marcada por la llegada de Jaime Gilinski no solo como cabeza del grupo familiar propietario de la multilatina, sino somo su presidente. Tras asumir el cargo el 27 de enero en una asamblea extraordinaria en Medellín, luego de adquirir la participación a los árabes de IHC Capital Holdings, Gilinski se ha rodeado de un equipo directivo conformado, en su mayoría, por profesionales que ya estaban vinculados al conglomerado. El mismo Gilinski se estableció en Medellín para liderar la empresa desde allí, aunque continua con sus residencias en Londres y Florida en Estados Unidos.

Entre las medidas más controversiales fue cerrar el prestigioso centro de investigación de Nutresa Vidarium, una herramienta para el desarrollo de productos teniendo en cuenta la variable nutricional

¿Quiénes conforman el equipo de vicepresidentes que rodean a Jaime Gilinski?

El nuevo equipo de liderazgo de Nutresa está compuesto por 13 vicepresidentes y presidentes de líneas de negocio. De ellos, nueve provienen de la misma organización, y uno ya trabajaba como asesor externo del Grupo.

Del mismo Grupo provienen nueve de los principales cargos directivos: Fabián Andrés Restrepo Zambrano, vicepresidente redes comerciales y transformación digital; Germán Darío Zapata director de tecnología y líder transformación; Alberto Hoyos Lopera, presidente galletas, pastas y snacks; Francisco Eladio Gómez Zapata presidente cafés; Juan Fernando Castañeda Prada, presidente Chocolates; Luis Ignacio Salazar Narango, presidente de cárnicos; Felipe Baquero Saldarriaga, presidente alimentos al consumidor; Justo García Gamboa, presidente Tresmontes Luchetti; y Juan Mauricio Montoya Correa, presidente servicios Nutresa.

Lo acompañan también Andrés Bernal Correa, vicepresidente de Finanzas Corporativas y Estrategia, que viene de ser presidente del Grupo Orbis y vicepresidente financiero del Grupo Sura; Maro Albero Niño Torres, presidente de helados, que viene de Meals de Colombia; Jairo Gonzalez Gómez vicepresidente secretario general y director fundación Nutresa, fue fundador y director del González Gómez Abogados y asesor legal externo del Grupo Nutresa; y la recién nombrada María Elisa Botero Roba, vicepresidente de mercadeo viene de trabajar en Tik Tok y Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp).

A Gilinski y a su equipo, no le ha temblado la mano para cerrar, vender y comprar empresas en estos diez meses de control directivo. Cerraron Tropical Coffe Company en Santa Marta, y el centro de investigación Vidarium con más de 16 años investigando las necesidades de la gente a la hora de elaborar los productos Nutresa; vendieron la participación que tenía de Nutresa desde hace 30 años en Bimbo de Colombia y de diez años en Starbucks (sociedad Estrella Andina S.A.S.); se hicieron al 40 % de Productos Yupi, la empresa de pasabocas controlada por la familia Gilinski, y adquirieron la marca de helados origen paisa Mimo´s que pertenecía al Grupo Conboca de los hermanos Robayo Ferro.

