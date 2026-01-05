La enriquecida que logró Jaime Gilinski con la compra de Nutresa: multiplicó su fortuna

Jaime Gilinski ha cerrado un año financiero excepcional, logrando incrementar su fortuna en USD 2.200 millones, lo que representa uno de los movimientos económicos más significativos de América Latina en términos relativos. Según los datos de la revista Forbes para enero de 2026, el patrimonio del empresario está valorado en USD 11.000 millones, cifra que lo sitúa en la posición 270 a nivel mundial. En el contexto colombiano, Gilinski se posiciona como el segundo hombre más rico del país, superado únicamente por David Vélez y su familia, quienes ocupan el puesto 155 global con una valoración de USD 16.800 millones (la fortuna de la familia la Santo Domingo sería un poco mayor que la de Jaime Gilinski, pero entre sus miembros solo Beatriz Dávila de Santo Domingo figura como colombiana).

El motor principal de esta notable valorización ha sido la toma de control del Grupo Nutresa, el conglomerado líder en alimentos procesados en Latinoamérica, que Jaime Gilinski pasó a dirigir como su presidente desde sus oficinas en Medellín. Tras adquirir el 100 % de la participación de sus socios árabes en Nugil, Gilinski inició el año 2026 como propietario del 84,5 % de este conglomerado líder en alimentos procesados. La acción de Nutresa ha mostrado un rendimiento impresionante del 245,4% en el último año, pasando de cotizarse cerca de los $21.740 antes de la OPA de 2021 a rondar los $283.000 a comienzos de 2026. Este crecimiento ha sido impulsado por una estrategia enfocada en la reducción de deuda, el cierre de negocios no rentables y la optimización de la operación, medidas que han sido recibidas con optimismo por el mercado.

Valoración de la fortuna de Jaime Gilinski en el tiempo, tomado de la revista Forbes

La dinámica de valorización se vio reforzada durante 2025 mediante varias ofertas de readquisición de acciones. En el primer trimestre de ese año, la empresa readquirió 545.750 títulos, y un nuevo aviso de recompra en octubre disparó el valor de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia hasta un récord de $288.800. El futuro financiero del empresario parece mantener esta tendencia alcista, ya que el pasado 19 de diciembre la Asamblea de Accionistas autorizó nuevas recompras de acciones para el periodo 2026-2028, lo cual elevará automáticamente el porcentaje accionario de los socios actuales y, por ende, la riqueza de Jaime Gilinski.

