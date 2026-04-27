- La proeza de Pereira de haber salvado 22 hectáreas de bosque, en el corazón de la ciudad

La tierra ni se vendió ni se dejo invadir, tras una inversión de 14 mil millones el alcalde Mauricio Salazar y la ministra Marcela Morales inauguraron el ecoparque

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, acabaron de inaugurar el Ecoparque El Vergel. En el sitio se invirtieron cerca de 14 mil millones de pesos que beneficiarán a cerca de 734.000 habitantes de la ciudad. Ahora, los ciudadanos podrán disfrutar de una extensión de 22 hectáreas de bosque urbano, en las comunas Boston y El Poblado.

Mauricio Salazar llegó a la Alcaldía de Pereira en octubre de 2023, tras conseguir una votación de 82 mil sufragios y una de sus iniciativas más queridas era habilitar un pulmón en el corazón de la capital de Risaralda. Para el desarrollo del proyecto fue clave la participación y el trabajo mancomunado junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta entidad se encuentra hoy bajo la dirección de Diana Marcela Morales.

Diana Marcela Morales es oriunda de Arauca y antes de llegar al Min Comercio se desempeñó como secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes

Foto: Mincomercio

La ministra Morales llegó al Ministerio el 10 de mayo de 2025, para reemplazar a Luis Carlos Reyes, quien renunció en marzo de 2025. Sobre Morales se conoce su militancia en el Partido Liberal, e incluso se desempeñó como directora electoral y política de esta colectividad en 2018. Su llegada al Partido Liberal, al parecer, tuvo que ver con Simón Gaviria, excongresista e hijo del expresidente César Gaviria, quien encabeza el partido.

De acuerdo con el periódico El Colombiano, el grupo de liberales que impulsaron y pusieron en consideración el nombre de Diana Morales está integrado por los senadores Fabio Amín, Alejandro Carlos Chacón, John Jairo Roldán, Laura Fortich, Jaime Durán, Claudia Pérez y Alejandro Vega. Con la salida de Reyes, los liberales vieron la oportunidad de llegar a Mincomercio y su carta fue Morales.

Una vez Morales llegó al Ministerio se conocieron sus estudios y experiencia. En la hoja de vida que presentó sobresalían sus estudios como politóloga en la Universidad del Rosario y su especialización en economía en la Universidad Javeriana. Al mando de esta cartera, Morales ha tenido que hacerle frente al alza en el valor de los aranceles impuesta por los Estados Unidos, así como el alza en los aranceles impuesta por el gobierno ecuatoriano más recientemente.

El Ecoparque además de tener un bosque tiene otras opciones para los visitantes como piscinas

Foto: Alcaldía de Pereira

En la política de turismo, la funcionaria se encargó de promover el desarrollo competitivo de los destinos nacionales, y se ha empeñado en fortalecer la identidad de las comunidades regionales y departamentales con miras al desarrollo del turismo. Entre esas está Pereira y el Ecoparque El Vergel, con el que se busca consolidar el sitio como un referente de turismo sostenible en el Eje Cafetero promoviendo la protección del ecosistema, el uso responsable del espacio público y la integración de las comunidades.

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