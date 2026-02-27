Con los dueños a la cabeza de sus negocios, Jaime Gilinski en Medellín y Juan Carlos Callejas entre San Salvador y Bogotá le dieron la vuelta a las compañías

El Grupo Éxito, que pasó a manos del Grupo Calleja de El Salvador a principios de 2024, tras adquirir la participación del grupo francés Casino y realizar operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y Bogotá, reportó al cierre de 2025 una utilidad neta de $ 592.108 millones, disparándola con respecto a los $ 54.786 millones del año previo, al multiplicar por 10,8 su valor.

El Grupo Éxito, liderado por el salvadoreño Juan Carlos Calleja Hakker tiene operaciones en Colombia, Uruguay y Argentina, pero Colombia continúa siendo el principal motor de esta organización al representar el 77 % de sus ingresos totales, que fueron de $ 16,9 Billones en 2025, en comparación con los $ 16 billones de 2024. Lo anterior representa un aumento del 5,6 % entre un año y otro. A nivel consolidado, los ingresos del Grupo crecieron un 4 % sin efecto cambiario, pasando de $ 20.864.329 millones en 2024 a $ 21.006.804 millones en 2025.

Entre las razones para estas cifras está la estrategia comercial hacia el bajo costo, la expansión de formato de descuento, ofreciendo productos de la canasta básica a precios muy bajos que le permitan enfrentar la competencia de los hard discount (como D1 o Ara), un control estricto de gastos y costos, y la contribución de ecosistemas de negocios complementarios como los Centros Comerciales Viva, el crédito con la tarjeta Tuya y el programa de Puntos Colombia.

Por su parte, el Grupo Nutresa, bajo el control absoluto del banquero Jaime Gilinski desde enero de 2025, también presentó resultados operativos destacados en 18 países. Las ventas consolidadas alcanzaron los $ 20,5 billones, lo que representa un incremento del 10,7 % frente a 2024. En el mercado colombiano, que concentra el 59,6 % de su operación, la compañía logró ventas por $ 12,3 billones, lo que significa un crecimiento en ventas de 9,9 % con respecto al año anterior, impulsadas especialmente por los segmentos de café, helados, galletas y chocolate.

El Grupo Nutresa, pasó a manos del banquero Jaime Gilinski en febrero de 2024, cuando en conjunto con sus socios árabes de Nugil tomó el control de una de las compañías emblemáticas del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), y un año después, el 27 de enero de 2025, asumió el control absoluto pasando además a ejercer su presidencia. La eficiencia administrativa bajo la nueva gestión se reflejó en un notable incremento en la rentabilidad y la utilidad neta del 62,7 % del período frente al año anterior, llegando a los $ 1.245.336 millones en el 2025 vs $ 765.354 millones en 2024, así como un aumento de 2 % en la utilidad sobre ventas, que logró un aumentar del 4,1 % en 2024 a un 6,1 % en 2025. La compañía atribuye este éxito a la mejora creciente en la rentabilidad y eficiencia.

