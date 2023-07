¿El reality está arreglado? La razón por la que los televidentes explotaron contra MasterChef

La gente no estuvo contenta frente a la última eliminación en el reality de RCN. Muchos sienten que los jurados no fueron justo y que el programa está amañado

MasterChef Celebrity avanza pero la situación con los televidentes parece que no va a mejorar. Desde que inició el reality del canal RCN, había mucha expectativa al respecto. Se llegó a pensar que con su inicio, el programa levantaría el canal como sucedió en los años anteriores. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido y el panorama no pinta nada bien. Y es que, parece que han habido varias situaciones que no han tenido contenta a la audiencia del canal. Pero, no solo serían los participantes los que tendrían tristes a la gente que se conecta con el canal. Parece que la reciente eliminación, puso tensa la situación.

¿Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity?

Hace apenas unos días, los televidentes del reality del canal RCN, se despidieron de uno de sus participantes favoritos. No estamos hablando de Francisca Estévez, la actriz que se ha robado todas las miradas en MasterChef Celebrity, pero si se trata de un colega. Y es que, Julio Cesar Herrera, se encontraba con el delantal negro y debía competir para no salir. La competencia era ardua y el actor tenía la pinta de avanzar mucho más en el programa. Sin embargo, esto no ocurrió y el hombre tuvo que despedirse de la competencia antes de tiempo. Una de las pérdidas más dolorosas para los televidentes del canal.

¿Qué dijeron los televidentes del canal RCN ante esta eliminación?

A la gente no le gusto en lo absoluto lo sucedido; y es que, muchos consideraban que Julio Cesar Herrera no debía salir de la competencia. El carisma y la personalidad del actor en MasterChef Celebrity, causaron el apego de los televidentes con él. Sin embargo, y aunque nadie lo esperaba, él fue el escogido para abandonar la cocina del reality del canal RCN. Ahora bien, muchos no estuvieron de acuerdo con esto y manifestaron su descontento al respecto. Según se pudo ver en redes, muchos consideraron que el reality estaba arreglado.

En las redes del canal RCN, los televidentes manifestaron que otra persona, debía de haber sido eliminada. Basados en el resultado que debían presentar, muchos aseguraron que Daniela Tapia no presentó el plato como se debía. Para ellos esta era una razón suficiente para que Julio Cesar Herrera continuará en MasterChef Celebrity.

