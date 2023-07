"El que cuando relata redes rompe": el reguetón de Eduardo Luis que muy pocos recuerdan

.Publicidad.

Eduardo Luis es, sin duda, uno de los narradores más singulares del fútbol colombiano. Con su estilo único, el relator es protagonista de amores y odios por parte de los fanáticos de Win Sports; y aunque la mayoría de ellos lo critican por sus famosas frases como "pidan domicilio" o "aumentó el consumo de uña", lo cierto es que todos los fines de semana lo escuchan en los partidos de la liga Betplay. El paisa ha sido objeto de burlas desde que empezó su carrera; pero poniéndole frente a la situación, la ha aprovechado para hacerse más reconocido.

Una de las estrategias más comentadas en su momento, fue aquella en la que decidió hacer el Roast Yourself Challenge, un reto que consistía en adaptar la letra de una canción y responder a las críticas. Eduardo Luis decidió tomar el éxito de Nicky Jam 'Yo no soy tu marido' y lo reescribió para aquellas personas que lo comparaban con el famoso relator argentino, Bambino Pons, reconocido por narrar los partidos de la Premier League e inventarle canciones a los jugadores.

-Publicidad.-

| Vea también: Se burló del Tino y ahora le tocó llorar: la lección de humildad a Casale tras la eliminación de Millos

En el videoclip lanzado en 2019, Eduardo Luis utilizó algunas de sus frases insignias para crear la canción. Con un coro que decía "Yo no soy el Bambino, tengo mi propio nombre", el relator le respondió a todos aquellos que decían que era un copia barata del argentino; y dejó claro que su estilo era único y lo había perfeccionado con el paso del tiempo. La canción alcanzó a tener buenos comentarios y sus seguidores lo avalaron; pero después de un tiempo quedó en el olvido y tuvo un poco más de 100 mil reproducciones.

Publicidad.

| Le puede interesar: El delantero mundialista y campeón de Libertadores que Tulio Gómez sacó del olvido: lo importó de Japón

El lío de Eduardo Luis por cantar en las transmisiones de Win Sports

Hace poco, el narrador paisa se vio envuelto en una controversia por hacer sus recurrentes narraciones cantadas. Fue en uno de los partidos entre América y Millonarios por los cuadrangulares finales, cuando, después de un gol del embajador, decidió no entonar la famosa canción que cantaba para el equipo bogotano. "El Millos que tú tiene’, que me tiene enviciao’" era la letra, pero según él, no pudo cantarla porque la empresa dueña del ritmo quería demandarlo por derechos de autor.