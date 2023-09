El polígrafo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Respecto a las elecciones locales y departamentales es de común opinión que en muchos lugares los foros y debates no están funcionando, ya sea porque los competidores más ranqueados en las encuestas no van a los eventos con el argumento de que no tienen garantías ante los fuertes ataques de sus contrincantes, ya sea porque los eventos demuestran más bien trifulcas de bajo perfil ético que dan pena o porque la calidad de los debates es muy poco cualificada y esperanzadora.

Un amigo dedicado profesionalmente a hacer seguimiento a los procesos políticos en Cali y el Valle hizo catarsis en una tertulia de fin de semana y expresó abiertamente que en síntesis se necesitaba parar los foros en los que se repiten las mismas consignas de plegable y el mismo guion aprendido casi que memorísticamente por cada participante.

Sugirió además que las campañas deberían hacer sus balances respecto al mal precedente que se está presentando ante la ciudadanía y corregir el rumbo para ofrecer en lo que queda de contienda, propuestas serias al departamento y su capital; igualmente expresó que también los organizadores de los foros, gremios, universidades, organizaciones sociales, comunidades, deberían evaluar la eficacia y el desgaste de los eventos para estructurar una agenda más pertinente en las pocas semanas que quedan.

Otro participante en la tertulia dijo que él compartía la preocupación por la precaria situación que se presenta en los debates, pero fue más lejos, propuso aplicar una especie de polígrafo público a los candidatos y candidatas, para detectar mentiras y medir la honestidad de las y los aspirantes, mediante la famosa máquina de prueba psicológica.

Parece una exageración la propuesta, un exceso de desconfianza; sin embargo, este tipo de afirmaciones pueden ser un indicador de algunas realidades que son preocupantes, no tanto respecto a quien gane las elecciones locales, algún ganador o ganadora tendrá que salir y tendremos cambio de gobiernos; el problema será la gobernabilidad que se viene, hagamos un breve balance:

¿Dan garantías a la ciudadanía, candidaturas que basan sus campañas solamente en atacar a los otros candidatos o candidatas, en hacer noticias falsas y en formular propuestas genéricas, sin suficiente ilustración de los diagnósticos, las metodologías y diseños aplicados a cada una de las graves circunstancias de las zonas urbanas y rurales que se plantean gobernar? ¿Dan garantías aspirantes que lo único que repiten y repiten es que están a favor o en contra del gobierno nacional y del presidente, sin importar si tienen una respuesta al contexto concreto y soluciones responsables para los territorios? ¿Dan garantías candidatos o candidatas que eluden el debate democrático por cualquier pretexto y se niegan a someterse al examen y el contraste público?, ¿Dan garantías proyectos de gobierno basados en responder solamente al efectivismo de las encuestas y viven sacando de la manga, como si fueran magos, propuestas de ilusionismo, sin referente de realidad? ¿Dan garantías candidaturas que derrochan dinero en propaganda y eventos lujosos que hablan más bien de las costumbres mafiosas emergentes que de la buena gerencia pública? ¿Dan garantías candidaturas basadas en constreñir contratistas para que vayan a eventos y consigan votos a cambio de puestos y coimas futuras?

Por supuesto que no y las ciudadanías, aunque adormiladas y en muchos casos cooptadas, saben que asistimos a unas elecciones mediadas por aparatos electorales envejecidos, con una gran crisis de liderazgos.

Puede ser muy drástica y además inaplicable la idea del polígrafo, incluso autoritaria, lo cual la hace también indeseable, pero se necesita una rectificación sobre la marcha de las campañas, que dejen ver sus programas, sus propuestas, comunicándolas con mayor posibilidad de interrogarlas, para que los posibles votantes puedan tomar decisiones libremente y con la debida información.

Si eso no pasa podemos estar asistiendo a un período de gobiernos locales y departamentales de mucho riesgo, ilegítimos, cargados de clientelas y lejos de las salidas esperanzadoras. También es cierto que las ciudadanías tenemos la última palabra, por eso mismo es necesario exigir mayor capacidad de presentar ideas y proyectos por parte de los aspirantes; no se puede elegir sin adecuada información, sin examen de las propuestas, sin garantías por mínimas que sean…