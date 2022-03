El pobre cubrimiento de los medios sobre Ucrania: ¿acaso los rusos no tienen algo que decir?

Por: Norberto Molina Guerrero - investigador académico |

marzo 01, 2022

Si bien es cierto que los rusos son los invasores, los agresores, mejor dicho, los chicos malos de la película, me he preguntado por qué ningún medio de comunicación le ha planteado alguna entrevista a los rusos, ya sea a los ciudadanos, a algún funcionario, al embajador, o por lo menos a algún intelectual.

Por qué aparte de mostrar las terribles y crueles consecuencias de los bombardeos y entrevistar a las pobres víctimas de la invasión, los medios de comunicación se han limitado a consultar las opiniones de medio mundo pero del lado ucraniano.

Entonces entrevistan a los intelectuales ucranianos, a exfuncionarios ucranianos, a uno que otro diplomático ucraniano y claro no faltan los expertos en geopolítica, pero occidentales, entonces es cuando surge mi pregunta: ¿Y los rusos qué?

Me imagino que la ciudadanía rusa debe tener sus argumentos, es decir, solo en algún momento mostraron a un par de manifestantes en San Petersburgo diciendo que no estaban de acuerdo con la invasión, ¿y?

Nunca he visto y nunca he escuchado que los medios le pregunten siquiera a algún exfuncionario ruso, exmilitar, a algún intelectual ruso, porque con toda seguridad que los expertos geopolíticos rusos, los escritores o periodistas deben tener sus argumentos.

Y no se trata de justificar lo injustificable, simplemente me doy cuenta de la hipocresía y sesgo tan aberrante de los medios de comunicación en Colombia. Por ahí me di cuenta que hay quejas en ciertos sectores sociales en el exterior porque Colombia al parecer se está ganando la fama de crear fake news. Parece que la revista Semana no es la única…

Sería bueno entonces que los medios reflexionaran y confrontaran a los rusos, cuáles son sus argumentos, sus opiniones, para escuchar por lo menos lo que tienen que decir, porque al fin y al cabo creo que también hace parte del derecho de acceso a la información.