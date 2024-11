El nuevo arranque de Day Vásquez, la ex de Nicolás Petro: quiere ganarse la vida asesorando políticos

.Publicidad.

Day Vázquez, una barranquillera a quien pocos conocían se volvió famosa por cuenta de su relación con Nicolás Petro, uno de los hijos de presidente. El 7 de agosto asistió a la posesión presidencial y se le vio en más de un acto protocolario con quien prometía ser el heredero político después de haber aspirado a la gobernación del Atlántico y estarse desempeñando como diputado a la Asamblea. Era entonces, cuando Nicolás Petro estaba casado con Day Vázquez, una figura influyente quien nombraba funcionarios, pero también hacia negocios como se atrevió a delatar, llena de rencor su esposa.

Andrea Petro, Day Vásquez y Nicolás Petro en la posesión del presidente el 7 de agosto de 2022

Rencor porque Nicolás Petro se enredó afectivamente con su mejor amiga Laura Ojeda. Además de una ruptura amarga, cada quien tomó su camino judicial. Day Vázquez aceptó su culpabilidad y en diciembre del 2023 negoció un principio de oportunidad por aportar a la verdad mientras Nicolás Petro ha sido errático con su camino de defensa, ha cambiado de abogados y aún no se decide a aceptar responsabilidad y a negociar con la Fiscalía a pesar del cumulo de pruebas que hay en su contra. La decisión de Day Vázquez le despejó el camino en lo personal con un nuevo amigo: el representante a la Cámara Juan Manuel Cortes, influyente en la política local santandereana .

El abogado barranquillero Alait Freja es quien le ha dado la tranquilidad a Day Vásquez para rehacer su vida después de que se la jugará negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía: dos años sin cárcel a cambio de delatar a Nicolás Petro y la plata con la que se enriqueció que no le correspondía. Pero este dinero y los bienes que compraron con él terminaron en su mayoría en manos de Day Vásquez y en medio de su colaboración, la justicia no se los ha pedido.

El marketing político, el nuevo negocio de Day Vásquez

Tiene claro que quiere dedicarse al marketing político y en los últimos tres meses ha asfaltado el camino para lanzar su empresa, a la que llamó La Agencia. Con este negocio quiere estar tras bambalinas asesorando a personajes políticos con estrategias, creación de contenido digital y discursos que, asegura, les garantizará el éxito.

Por estos días Day Vásquez se dedica al marketing político

La política siempre ha estado presente en su vida. Además de haber trabajado en la alcaldía de Elsa Noguera, se ha relacionado con apellidos de peso. Su primer amor y papá de su único hijo fue Pedro Name, quien pertenece a la familia Name que empezó a atesorar poder en Barranquilla en cabeza de los hermanos, David y José Name Terán, desde los años 80. Después de terminar su relación con Pedro Name, Day Vásquez conoció a Nicolás Petro Burgos, que recién había llegado a Barranquilla para hacerse un nombre político en la Costa Caribe de la mano de Máximo Noriega después de haber sido el hijo del alcalde de Bogotá.

Day Vásquez no solo saca tiempo para su nueva empresa, sino también para hacer vida social. El pasado 21 de octubre viajó a Cali para conectarse con viejas amistades en la Cop16 y acompañó a su excuñada Andrea Petro en el lanzamiento de Bachúe, su marca de ropa hecha 100% con productos reciclados. Todos los curiosos de la Cop 16 que visitaron el stand de la hija mayor del presidente Petro en el Bulevar del Río se percataron de Day Vásquez a quien Andrea Petro presentó con los asistentes. Su relación se mantiene, a pesar de que los hermanos Petro ya no se dirigen la palabra.

Day Vásquez y Andrea Petro en el Carnaval de Barranquilla 2024

Por estos días, Day Vásquez se encuentra ultimando los detalles del lanzamiento de su empresa de marketing digital. Lejos de buscar a gurús o asesores campañas políticas ganadoras, quiere respaldarse con un equipo de jóvenes comunicadores, politólogos, publicistas diseñadores. Conseguir clientes no será una tarea difícil para Day Vásquez que siempre ha estado bien relacionada gracias a su vínculo con la familia Name, su amistad con exgobernadora Elsa Noguera y la hija mayor del presidente Andrea Petro.