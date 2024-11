Los tremendos proyectos que Hernán Orjuela tiene en EE.UU.; no solo es su faceta como presentador

.Publicidad.

Hernán Orjuela es seguramente uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana. Este hombre nacido en Bogotá, ha conseguido brillar como locutor, presentador, periodista y mucho más. Durante su tiempo en Colombia, hizo parte de múltiples programas y proyectos de la tv colombiana. Uno de sus participaciones más importantes, fue en Sábados Felices, donde brillaba como presentador. Sin embargo, decidió que era hora de llevar su trabajo y talento a otro lugar y migró a los Estados Unidos. Aunque allí sigue brillando como presentador, también se ha dedicado a otros proyectos.

Los otros proyectos de Hernán Orjuela en Estados Unidos

Para nadie es un secreto que a pesar de haber dejado el país, nunca renunció a su faceta como presentador. Seguramente, muchos lo tienen presente por su labor en el magazine Trendiando de Nuestra Tele Internacional. Allí, el hombre se dedica a hablar de actualidad, realiza entrevistas a diferentes invitados y demás. Si bien es cierto que su talento sigue intacto, él cuenta con otros proyectos en Estados Unidos. De hecho, sus redes sociales se han convertido en uno de sus fuertes, siendo muy constante en ellas. Además de esto, el bogotano se ha dedicado a dictar cursos llamados speaker digital.

Hernán Orjuela en Trendiando.

Inclusive, ha tenido tiempo para explotar su faceta como escritor, lanzando Efecto renovación. Aunque uno podría creer que esto es todo, no es así. Por si fuera poco, Hernán Orjuela se ha convertido en el director de la fundación Colombians USA; ésta se ha enfocado en ayudar a colombianos que viven fuera del país y han tomado la decisión de ser emprendedores. Quizás no todos lo sepan, pero para él, es importante impulsar negocios y mucho más. Un hombre que no deja de ser activo y se sigue involucrando en cuanta iniciativa se le pone por delante.

Hernán Orjuela es un ejemplo viviente de la perseverancia, de luchar por los sueños y jamás rendirse. Aunque sigue haciendo aquello con lo que lo conocimos en Colombia, trabaja en otros proyectos, que no sólo lo benefician a él. Además, ha sido galardonado en los premios Instafest, como mejor presentador con presencia digital del año. Un hombre que no deja de ser influyente e importante.

